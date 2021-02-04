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أسعار الغذاء تقفز في يناير إلى أعلى مستوى منذ 6 سنوات

"فاو" حذرت من انخفاض حادّ في مخزونات الحبوب

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، بأن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في يناير؛ لتصعد لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2014، بقيادة قفزات في أسعار الحبوب، والسكر، والزيوت النباتية.

وأضافت المنظمة، التي مقرّها روما، أيضاً في بيان نقلته "رويترز"؛ أنَّ محاصيل الحبوب العالمية تظل على مسار الوصول إلى مستوى قياسي في 2020، لكنَّها حذَّرت من انخفاض حاد في المخزونات، في ظل طلبات كبيرة للاستيراد من الصين.

وبيّنت أن مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب ارتفع 7.1 في المئة على أساس شهري في يناير، بقيادة صعود أسعار الذرة العالمية 11.2 في المئة، وزيادة بنحو 42.3 في المئة عن مستواها قبل عام، مدعومة بأسباب؛ من بينها مشتريات من جانب الصين، وإنتاج يقل عن المتوقَّع في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنَّ أسعار القمح زادت 6.8 في المئة مدفوعة بطلب عالمي قوي، وتوقُّعات بانخفاض مبيعات روسيا حين تزيد الرسوم على تصدير قمحها.

وقفزت أسعار السكر 8.1 في المئة؛ إذ تسبَّبت مخاوف حيال تدهور توقُّعات المحاصيل في الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وتايلاند، وظروف الطقس الجاف في أمريكا الجنوبية؛ في ارتفاع الطلب على الاستيراد.

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أسعار الغذاء تقفز في يناير إلى أعلى مستوى منذ 6 سنوات
سبق

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، بأن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في يناير؛ لتصعد لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2014، بقيادة قفزات في أسعار الحبوب، والسكر، والزيوت النباتية.

وأضافت المنظمة، التي مقرّها روما، أيضاً في بيان نقلته "رويترز"؛ أنَّ محاصيل الحبوب العالمية تظل على مسار الوصول إلى مستوى قياسي في 2020، لكنَّها حذَّرت من انخفاض حاد في المخزونات، في ظل طلبات كبيرة للاستيراد من الصين.

وبيّنت أن مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب ارتفع 7.1 في المئة على أساس شهري في يناير، بقيادة صعود أسعار الذرة العالمية 11.2 في المئة، وزيادة بنحو 42.3 في المئة عن مستواها قبل عام، مدعومة بأسباب؛ من بينها مشتريات من جانب الصين، وإنتاج يقل عن المتوقَّع في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنَّ أسعار القمح زادت 6.8 في المئة مدفوعة بطلب عالمي قوي، وتوقُّعات بانخفاض مبيعات روسيا حين تزيد الرسوم على تصدير قمحها.

وقفزت أسعار السكر 8.1 في المئة؛ إذ تسبَّبت مخاوف حيال تدهور توقُّعات المحاصيل في الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وتايلاند، وظروف الطقس الجاف في أمريكا الجنوبية؛ في ارتفاع الطلب على الاستيراد.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
04:34 PM

أسعار الغذاء تقفز في يناير إلى أعلى مستوى منذ 6 سنوات

"فاو" حذرت من انخفاض حادّ في مخزونات الحبوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، بأن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في يناير؛ لتصعد لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2014، بقيادة قفزات في أسعار الحبوب، والسكر، والزيوت النباتية.

وأضافت المنظمة، التي مقرّها روما، أيضاً في بيان نقلته "رويترز"؛ أنَّ محاصيل الحبوب العالمية تظل على مسار الوصول إلى مستوى قياسي في 2020، لكنَّها حذَّرت من انخفاض حاد في المخزونات، في ظل طلبات كبيرة للاستيراد من الصين.

وبيّنت أن مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب ارتفع 7.1 في المئة على أساس شهري في يناير، بقيادة صعود أسعار الذرة العالمية 11.2 في المئة، وزيادة بنحو 42.3 في المئة عن مستواها قبل عام، مدعومة بأسباب؛ من بينها مشتريات من جانب الصين، وإنتاج يقل عن المتوقَّع في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنَّ أسعار القمح زادت 6.8 في المئة مدفوعة بطلب عالمي قوي، وتوقُّعات بانخفاض مبيعات روسيا حين تزيد الرسوم على تصدير قمحها.

وقفزت أسعار السكر 8.1 في المئة؛ إذ تسبَّبت مخاوف حيال تدهور توقُّعات المحاصيل في الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وتايلاند، وظروف الطقس الجاف في أمريكا الجنوبية؛ في ارتفاع الطلب على الاستيراد.

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