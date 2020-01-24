"مؤسسة الملك سعود" مركزاً استشارياً دائماً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

اعتُمد أثناء ‏اجتماع اللجنة المعنية في مقر المنظمة الدولية بنيويورك

اعتمدت لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة مؤسسة الملك سعود مركزاً استشارياً دائماً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

جاء ذلك أثناء ‏اجتماع اللجنة المعنية لاعتماد المنظمات غير الحكومية الثلاثاء الماضي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتتمتع حالياً ما يزيد عن 4000 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ويُسمح لتلك المنظمات بالمشاركة، وتقديم مساهمات مكتوبة، وإلقاء بيانات أمام المجلس وهيئاته الفرعية، وتتاح معلومات عن المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد المهندس فيصل الفضل الأمين العام لمؤسسة الملك سعود أن الوضع الاستشاري جاء نتيجة العمل قرابة العامين بتوجيهات ومتابعة من الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مؤسسة الملك سعود، مشيراً إلى أهمية الحصول على المركز الاستشاري للإسهام في بناء إستراتيجيات المؤسسة المستقبلية بما يتوافق مع الاحتياجات العالمية في مجال أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف "الفضل" قائلاً: "في ظل عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد الميمون حظينا بالدعم الكبير، وتوفير السبل اللازمة لنيل الاعتماد والمناخ الأمثل، وهو ما يشكل مسؤولية كبيرة علينا أن نظهر بالدور المشرف الذي يليق بالمملكة العربية السعودية".