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تفاصيل حادث الحافلة والشاحنة بجازان .. 54 راكباً وتفعيل خطة طوارئ الكوارث

الهلال الأحمر لـ "سبق": عدد الإصابات لم يكن كبيراً و٩ فرق إسعافية باشرت الموقع

كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان لـ "سبق"، عن تفاصيل حادث النقل الجماعي المروّع الذي شهده الطريق الساحلي الجديد بين حافلة نقل جماعي وشاحنة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي: تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان على الرقم (٩٩٧) في الساعة الثانية وخمس وعشرين، فجر اليوم السبت، بلاغاً عن طريق مواطن بوجود حادث تصادم بين حافلة نقل جماعي تقل ركاباً وشاحنة على الطريق الدولي بالقرب من قرية السبخة؛ التابعة لمركز قوز الجعافرة.

وتابع: على الفور تمّ تفعيل خطة طوارئ الكوارث واستنفار الفرق في المراكز الإسعافية بالمنطقة والقادة الميدانيين ومسؤولي المنطقة بمتابعة من مدير عام فرع المنطقة الدكتور محمد السيد؛ ومساعده للشؤون الإسعافية محمد بن علي دغاس؛ ومدير الإدارة الطبية الدكتور عادل عريشي؛ حيث تمّ توجيه ٩ فرق إسعافية إلى موقع الحادث بإشراف مدير القيادة الميدانية رائد الدعجاني.

وقال: وعند وصول الفرق وإجراء الفرز الطبي للحالات تبيّن وجود (٥٤) حالة في الموقع ولكن -بفضل الله- لم يكن عدد الإصابات كبيراً، حيث كان عدد الأشخاص المصابين (٦) أشخاص؛ منهم (٣) إصاباتهم حرجة، و(٣) حالات متوسطة، وحالتا وفاة في الموقع.

وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفيي صبيا وبيش لتلقي العلاج، وتم نقل المتوفيين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام عن طريق فرق الهلال الأحمر.

من جهة أخرى، أوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان؛ أنه في الساعة٠٢:٣٣ صباح هذا اليوم، تلقى مركز التحكم والتوجيه بمحافظة بيش بلاغاً عن حادث تصادم وقع على الطريق الدولي بين حافلة تقل (٥٣) راكباً وشاحنة، وعلى الفور تمّ تحريك ٣ فرق للموقع حيث قامت بإخراج المصابين، وفك المحتجزين نتج عن الحادث إصابة ٦ أشخاص ووفاة شخصين تم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر للمستشفيات، وسُلم الموقع للمرور.

الهلال الأحمر جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل حادث الحافلة والشاحنة بجازان .. 54 راكباً وتفعيل خطة طوارئ الكوارث
سبق

كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان لـ "سبق"، عن تفاصيل حادث النقل الجماعي المروّع الذي شهده الطريق الساحلي الجديد بين حافلة نقل جماعي وشاحنة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي: تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان على الرقم (٩٩٧) في الساعة الثانية وخمس وعشرين، فجر اليوم السبت، بلاغاً عن طريق مواطن بوجود حادث تصادم بين حافلة نقل جماعي تقل ركاباً وشاحنة على الطريق الدولي بالقرب من قرية السبخة؛ التابعة لمركز قوز الجعافرة.

وتابع: على الفور تمّ تفعيل خطة طوارئ الكوارث واستنفار الفرق في المراكز الإسعافية بالمنطقة والقادة الميدانيين ومسؤولي المنطقة بمتابعة من مدير عام فرع المنطقة الدكتور محمد السيد؛ ومساعده للشؤون الإسعافية محمد بن علي دغاس؛ ومدير الإدارة الطبية الدكتور عادل عريشي؛ حيث تمّ توجيه ٩ فرق إسعافية إلى موقع الحادث بإشراف مدير القيادة الميدانية رائد الدعجاني.

وقال: وعند وصول الفرق وإجراء الفرز الطبي للحالات تبيّن وجود (٥٤) حالة في الموقع ولكن -بفضل الله- لم يكن عدد الإصابات كبيراً، حيث كان عدد الأشخاص المصابين (٦) أشخاص؛ منهم (٣) إصاباتهم حرجة، و(٣) حالات متوسطة، وحالتا وفاة في الموقع.

وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفيي صبيا وبيش لتلقي العلاج، وتم نقل المتوفيين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام عن طريق فرق الهلال الأحمر.

من جهة أخرى، أوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان؛ أنه في الساعة٠٢:٣٣ صباح هذا اليوم، تلقى مركز التحكم والتوجيه بمحافظة بيش بلاغاً عن حادث تصادم وقع على الطريق الدولي بين حافلة تقل (٥٣) راكباً وشاحنة، وعلى الفور تمّ تحريك ٣ فرق للموقع حيث قامت بإخراج المصابين، وفك المحتجزين نتج عن الحادث إصابة ٦ أشخاص ووفاة شخصين تم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر للمستشفيات، وسُلم الموقع للمرور.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
12:48 PM

تفاصيل حادث الحافلة والشاحنة بجازان .. 54 راكباً وتفعيل خطة طوارئ الكوارث

الهلال الأحمر لـ "سبق": عدد الإصابات لم يكن كبيراً و٩ فرق إسعافية باشرت الموقع

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محمد المواسي - جازان
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كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان لـ "سبق"، عن تفاصيل حادث النقل الجماعي المروّع الذي شهده الطريق الساحلي الجديد بين حافلة نقل جماعي وشاحنة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي: تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان على الرقم (٩٩٧) في الساعة الثانية وخمس وعشرين، فجر اليوم السبت، بلاغاً عن طريق مواطن بوجود حادث تصادم بين حافلة نقل جماعي تقل ركاباً وشاحنة على الطريق الدولي بالقرب من قرية السبخة؛ التابعة لمركز قوز الجعافرة.

وتابع: على الفور تمّ تفعيل خطة طوارئ الكوارث واستنفار الفرق في المراكز الإسعافية بالمنطقة والقادة الميدانيين ومسؤولي المنطقة بمتابعة من مدير عام فرع المنطقة الدكتور محمد السيد؛ ومساعده للشؤون الإسعافية محمد بن علي دغاس؛ ومدير الإدارة الطبية الدكتور عادل عريشي؛ حيث تمّ توجيه ٩ فرق إسعافية إلى موقع الحادث بإشراف مدير القيادة الميدانية رائد الدعجاني.

وقال: وعند وصول الفرق وإجراء الفرز الطبي للحالات تبيّن وجود (٥٤) حالة في الموقع ولكن -بفضل الله- لم يكن عدد الإصابات كبيراً، حيث كان عدد الأشخاص المصابين (٦) أشخاص؛ منهم (٣) إصاباتهم حرجة، و(٣) حالات متوسطة، وحالتا وفاة في الموقع.

وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفيي صبيا وبيش لتلقي العلاج، وتم نقل المتوفيين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام عن طريق فرق الهلال الأحمر.

من جهة أخرى، أوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان؛ أنه في الساعة٠٢:٣٣ صباح هذا اليوم، تلقى مركز التحكم والتوجيه بمحافظة بيش بلاغاً عن حادث تصادم وقع على الطريق الدولي بين حافلة تقل (٥٣) راكباً وشاحنة، وعلى الفور تمّ تحريك ٣ فرق للموقع حيث قامت بإخراج المصابين، وفك المحتجزين نتج عن الحادث إصابة ٦ أشخاص ووفاة شخصين تم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر للمستشفيات، وسُلم الموقع للمرور.

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