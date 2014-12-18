ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة (3) مقيمين من الجنسية السودانية ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم، وجد بحوزتهم أكثر من (2110) أمتار مكعبة من الحطب والفحم المحليين المخزنة، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب. ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ضبط 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لقطعهم الأشجار وتحويلها لفحم في جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-18 ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة (3) مقيمين من الجنسية السودانية ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم، وجد بحوزتهم أكثر من (2110) أمتار مكعبة من الحطب والفحم المحليين المخزنة، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443 06:14 PM

ضبط 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود لقطعهم الأشجار وتحويلها لفحم في جدة وُجد بحوزتهم أكثر من 2110 أمتار مكعبة من الحطب والفحم





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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة (3) مقيمين من الجنسية السودانية ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم، وجد بحوزتهم أكثر من (2110) أمتار مكعبة من الحطب والفحم المحليين المخزنة، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.