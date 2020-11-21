وأضافت: الحالتان المتبقيتان كانت إصابتهما متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهما وتنويمهما بالمستشفى.

وأضاف: كانت حالة ثلاثة من المصابين خطيرة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتحويل الحالات إلى مستشفيات الطائف.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان: فور تلقي البلاغ أعلن قسم الطوارئ بالمستشفى الشارة الصفراء (code Yellow) واستنفر المختصين للتعامل مع الحالات فور وصولها وتقديم الرعاية الطبية المثلى لها.

تلقى مستشفى أم الدوم بالطائف، اليوم، بلاغًا يفيد بإصابة خمسة أشخاص جراء حادث مروري مروع بين مركبتين.

مستشفى أم الدوم في الطائف يستقبل 5 مصابين إثر حادث صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-21 تلقى مستشفى أم الدوم بالطائف، اليوم، بلاغًا يفيد بإصابة خمسة أشخاص جراء حادث مروري مروع بين مركبتين. وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان: فور تلقي البلاغ أعلن قسم الطوارئ بالمستشفى الشارة الصفراء (code Yellow) واستنفر المختصين للتعامل مع الحالات فور وصولها وتقديم الرعاية الطبية المثلى لها. وأضاف: كانت حالة ثلاثة من المصابين خطيرة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتحويل الحالات إلى مستشفيات الطائف. وأضافت: الحالتان المتبقيتان كانت إصابتهما متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهما وتنويمهما بالمستشفى.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 02:52 PM

مستشفى أم الدوم في الطائف يستقبل 5 مصابين إثر حادث اتخاذ الإجراءات الطبية وتقديم الرعاية للحالات فور وصولها





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تلقى مستشفى أم الدوم بالطائف، اليوم، بلاغًا يفيد بإصابة خمسة أشخاص جراء حادث مروري مروع بين مركبتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان: فور تلقي البلاغ أعلن قسم الطوارئ بالمستشفى الشارة الصفراء (code Yellow) واستنفر المختصين للتعامل مع الحالات فور وصولها وتقديم الرعاية الطبية المثلى لها.

وأضاف: كانت حالة ثلاثة من المصابين خطيرة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتحويل الحالات إلى مستشفيات الطائف.

وأضافت: الحالتان المتبقيتان كانت إصابتهما متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهما وتنويمهما بالمستشفى.