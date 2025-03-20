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عبر وسم #خادم_الحرمين_الشريفين.. كلمة خادم الحرمين تلقى تفاعلاً واسعاً وتبلغ الترند

علق مواطنون سعوديون على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، والتي ألقاها للشعب السعودي والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة عبر وسم #خادم_الحرمين_الشريفين، والذي بلغ الترند، ولقي تفاعلاً كبيراً.

فقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: "كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص القيادة -حفظها الله- على تسخير كل ما يحقق رفعة الوطن وسلامة المواطن والمقيم، ونبذل في وزارة التعليم قصارى جهدنا للتكامل مع كل الجهود الوطنية العظيمة للتصدي لفيروس كورونا من خلال الجامعات وإدارات التعليم، حفظ الله الوطن وقيادته، وأدام عزه.

وقال الداعية الدكتور عايض القرني: "سمعنا الآن من خادم الحرمين الشريفين كلمة الوالد لأبنائه، والزعيم لشعبه، والقائد لجنوده، حديث من القلب إلى القلب، دمت فخراً، دمت ذخراً، ‏دمت قائداً، دمت عزّاً، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد العالم من كل بلاء ووباء".

وقال لاعب نادي الهلال ياسر القحطاني: "سيدي خادم الحرمين الشريفين قال في كلمته: "مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم"، ونحن يا سيدي نستند إليك، ونعتز بحكمتك، ونفاخر بك العالم، كلماتك بلسم في أحلك الظروف، أدام الله عزك وحفظ هذا الوطن من كل مكروه".

فيما غرد زياد الشهري، المقدم التلفزيوني، بقوله: "ظهورك اليوم، يا سيدي، هو أكبر حافز لنا مواطنين ومقيمين لمواجهة هذا الوباء. اللهم لطفك ورحمتك وعافيتك".

وغرد الأمير سطام بن خالد قائلاً: "خطاب خادم الحرمين الشريفين كان موجهاً من الأب إلى أبنائه، يعكس الثقة والإيمان بالله مع التوكل عليه والأخذ بالأسباب، بث الطمأنينة في قلوب الناس، وأكد حرصه على صحة وسلامة المواطن والمقيم والإنسان عموماً، وأنها مقدمة على الاقتصاد الذي تحدث به بعض الرؤساء في الغرب".

وقال عزام الدخيل: "خادم الحرمين الشريفين يتحدث إلى المواطنين والمقيمين بشفافية يصارحهم ويشكرهم ويطمئنهم على أنفسهم وعلى أحبابهم، ويعلن بذل الغالي والنفيس لصحتهم، ‏يستشهد بقول الله تعالى، ويستعين به. ‏يضع في طليعة إمكانات الوطن عزيمة المواطنين القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر وسم #خادم_الحرمين_الشريفين.. كلمة خادم الحرمين تلقى تفاعلاً واسعاً وتبلغ الترند
سبق

علق مواطنون سعوديون على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، والتي ألقاها للشعب السعودي والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة عبر وسم #خادم_الحرمين_الشريفين، والذي بلغ الترند، ولقي تفاعلاً كبيراً.

فقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: "كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص القيادة -حفظها الله- على تسخير كل ما يحقق رفعة الوطن وسلامة المواطن والمقيم، ونبذل في وزارة التعليم قصارى جهدنا للتكامل مع كل الجهود الوطنية العظيمة للتصدي لفيروس كورونا من خلال الجامعات وإدارات التعليم، حفظ الله الوطن وقيادته، وأدام عزه.

وقال الداعية الدكتور عايض القرني: "سمعنا الآن من خادم الحرمين الشريفين كلمة الوالد لأبنائه، والزعيم لشعبه، والقائد لجنوده، حديث من القلب إلى القلب، دمت فخراً، دمت ذخراً، ‏دمت قائداً، دمت عزّاً، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد العالم من كل بلاء ووباء".

وقال لاعب نادي الهلال ياسر القحطاني: "سيدي خادم الحرمين الشريفين قال في كلمته: "مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم"، ونحن يا سيدي نستند إليك، ونعتز بحكمتك، ونفاخر بك العالم، كلماتك بلسم في أحلك الظروف، أدام الله عزك وحفظ هذا الوطن من كل مكروه".

فيما غرد زياد الشهري، المقدم التلفزيوني، بقوله: "ظهورك اليوم، يا سيدي، هو أكبر حافز لنا مواطنين ومقيمين لمواجهة هذا الوباء. اللهم لطفك ورحمتك وعافيتك".

وغرد الأمير سطام بن خالد قائلاً: "خطاب خادم الحرمين الشريفين كان موجهاً من الأب إلى أبنائه، يعكس الثقة والإيمان بالله مع التوكل عليه والأخذ بالأسباب، بث الطمأنينة في قلوب الناس، وأكد حرصه على صحة وسلامة المواطن والمقيم والإنسان عموماً، وأنها مقدمة على الاقتصاد الذي تحدث به بعض الرؤساء في الغرب".

وقال عزام الدخيل: "خادم الحرمين الشريفين يتحدث إلى المواطنين والمقيمين بشفافية يصارحهم ويشكرهم ويطمئنهم على أنفسهم وعلى أحبابهم، ويعلن بذل الغالي والنفيس لصحتهم، ‏يستشهد بقول الله تعالى، ويستعين به. ‏يضع في طليعة إمكانات الوطن عزيمة المواطنين القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب".

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:06 AM

عبر وسم #خادم_الحرمين_الشريفين.. كلمة خادم الحرمين تلقى تفاعلاً واسعاً وتبلغ الترند

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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علق مواطنون سعوديون على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، والتي ألقاها للشعب السعودي والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة عبر وسم #خادم_الحرمين_الشريفين، والذي بلغ الترند، ولقي تفاعلاً كبيراً.

فقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: "كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص القيادة -حفظها الله- على تسخير كل ما يحقق رفعة الوطن وسلامة المواطن والمقيم، ونبذل في وزارة التعليم قصارى جهدنا للتكامل مع كل الجهود الوطنية العظيمة للتصدي لفيروس كورونا من خلال الجامعات وإدارات التعليم، حفظ الله الوطن وقيادته، وأدام عزه.

وقال الداعية الدكتور عايض القرني: "سمعنا الآن من خادم الحرمين الشريفين كلمة الوالد لأبنائه، والزعيم لشعبه، والقائد لجنوده، حديث من القلب إلى القلب، دمت فخراً، دمت ذخراً، ‏دمت قائداً، دمت عزّاً، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد العالم من كل بلاء ووباء".

وقال لاعب نادي الهلال ياسر القحطاني: "سيدي خادم الحرمين الشريفين قال في كلمته: "مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم"، ونحن يا سيدي نستند إليك، ونعتز بحكمتك، ونفاخر بك العالم، كلماتك بلسم في أحلك الظروف، أدام الله عزك وحفظ هذا الوطن من كل مكروه".

فيما غرد زياد الشهري، المقدم التلفزيوني، بقوله: "ظهورك اليوم، يا سيدي، هو أكبر حافز لنا مواطنين ومقيمين لمواجهة هذا الوباء. اللهم لطفك ورحمتك وعافيتك".

وغرد الأمير سطام بن خالد قائلاً: "خطاب خادم الحرمين الشريفين كان موجهاً من الأب إلى أبنائه، يعكس الثقة والإيمان بالله مع التوكل عليه والأخذ بالأسباب، بث الطمأنينة في قلوب الناس، وأكد حرصه على صحة وسلامة المواطن والمقيم والإنسان عموماً، وأنها مقدمة على الاقتصاد الذي تحدث به بعض الرؤساء في الغرب".

وقال عزام الدخيل: "خادم الحرمين الشريفين يتحدث إلى المواطنين والمقيمين بشفافية يصارحهم ويشكرهم ويطمئنهم على أنفسهم وعلى أحبابهم، ويعلن بذل الغالي والنفيس لصحتهم، ‏يستشهد بقول الله تعالى، ويستعين به. ‏يضع في طليعة إمكانات الوطن عزيمة المواطنين القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب".

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