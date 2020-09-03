الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني" يتفاعل

دعا الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة بهذه الحالات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار، حبونا، وخباش، ويدمه، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.