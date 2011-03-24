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"الغذاء والدواء": الصوديوم في مياه الشرب المعبأة ليس خطرًا على الصحة

الحدود المقبولة من الأملاح الصلبة الذائبة مجتمعة بين "100 لـ500" ملج/ل

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة، لا يشكّل أي قلق على صحة المستهلك الذي لا يعاني من أي مشاكل صحية.

وقالت الهيئة اليوم وعبر "تويتر": الحدود المقبولة من الأملاح الصلبة الذائبة مجتمعة في مياه الشرب المعبأة، يجب أن تكون بين "100 إلى 500" ملج/ل، وقد وضعت هذه الحدود بناء على درجة استساغة طعم المياه.

وأضافت: تحتوي مياه الشرب المعبأة على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بالموجودة في العديد من المنتجات الغذائية.

وتابعت: في حال تجاوز كمية الصوديوم في مياه الشرب المعبأة 20 ملج/ل؛ يجب أخذ ذلك في الاعتبار ضمن مصادر الصوديوم، خاصة في الحالات المرضية التي تستلزم نظامًا غذائيًّا "قليل الصوديوم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": الصوديوم في مياه الشرب المعبأة ليس خطرًا على الصحة
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة، لا يشكّل أي قلق على صحة المستهلك الذي لا يعاني من أي مشاكل صحية.

وقالت الهيئة اليوم وعبر "تويتر": الحدود المقبولة من الأملاح الصلبة الذائبة مجتمعة في مياه الشرب المعبأة، يجب أن تكون بين "100 إلى 500" ملج/ل، وقد وضعت هذه الحدود بناء على درجة استساغة طعم المياه.

وأضافت: تحتوي مياه الشرب المعبأة على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بالموجودة في العديد من المنتجات الغذائية.

وتابعت: في حال تجاوز كمية الصوديوم في مياه الشرب المعبأة 20 ملج/ل؛ يجب أخذ ذلك في الاعتبار ضمن مصادر الصوديوم، خاصة في الحالات المرضية التي تستلزم نظامًا غذائيًّا "قليل الصوديوم".

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:13 PM

"الغذاء والدواء": الصوديوم في مياه الشرب المعبأة ليس خطرًا على الصحة

الحدود المقبولة من الأملاح الصلبة الذائبة مجتمعة بين "100 لـ500" ملج/ل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,424

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة، لا يشكّل أي قلق على صحة المستهلك الذي لا يعاني من أي مشاكل صحية.

وقالت الهيئة اليوم وعبر "تويتر": الحدود المقبولة من الأملاح الصلبة الذائبة مجتمعة في مياه الشرب المعبأة، يجب أن تكون بين "100 إلى 500" ملج/ل، وقد وضعت هذه الحدود بناء على درجة استساغة طعم المياه.

وأضافت: تحتوي مياه الشرب المعبأة على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بالموجودة في العديد من المنتجات الغذائية.

وتابعت: في حال تجاوز كمية الصوديوم في مياه الشرب المعبأة 20 ملج/ل؛ يجب أخذ ذلك في الاعتبار ضمن مصادر الصوديوم، خاصة في الحالات المرضية التي تستلزم نظامًا غذائيًّا "قليل الصوديوم".

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