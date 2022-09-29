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"الشؤون الاقتصادية" يناقش عددًا من الموضوعات التنموية والاقتصادية ويتخذ التوصيات اللازمة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدَّم من وزارة الصحة في شأن آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتضمَّن عرضًا تفصيليًّا عن التحديث الوبائي بالمملكة، وحالة العنايات المركزة، ومستجدات الخدمات المقدَّمة، إضافة إلى آخر تحديثات إعطاء اللقاحات.

كما ناقش المجلس العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية. واشتمل العرض على تحليل لعمليات نقاط البيع، والرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، ومؤشر مديري المشتريات، وبيانات سوق العمل، وبيانات التجارة الخارجية، وأهم المرئيات.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المقدَّم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن قطاع المياه، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مائي مستدام، يُنمِّي الموارد المائية، ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر إمدادًا آمنًا وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) ذات الصلة بقطاع المياه.


وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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"الشؤون الاقتصادية" يناقش عددًا من الموضوعات التنموية والاقتصادية ويتخذ التوصيات اللازمة
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدَّم من وزارة الصحة في شأن آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتضمَّن عرضًا تفصيليًّا عن التحديث الوبائي بالمملكة، وحالة العنايات المركزة، ومستجدات الخدمات المقدَّمة، إضافة إلى آخر تحديثات إعطاء اللقاحات.

كما ناقش المجلس العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية. واشتمل العرض على تحليل لعمليات نقاط البيع، والرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، ومؤشر مديري المشتريات، وبيانات سوق العمل، وبيانات التجارة الخارجية، وأهم المرئيات.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المقدَّم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن قطاع المياه، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مائي مستدام، يُنمِّي الموارد المائية، ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر إمدادًا آمنًا وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) ذات الصلة بقطاع المياه.


وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
11:00 PM

"الشؤون الاقتصادية" يناقش عددًا من الموضوعات التنموية والاقتصادية ويتخذ التوصيات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدَّم من وزارة الصحة في شأن آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتضمَّن عرضًا تفصيليًّا عن التحديث الوبائي بالمملكة، وحالة العنايات المركزة، ومستجدات الخدمات المقدَّمة، إضافة إلى آخر تحديثات إعطاء اللقاحات.

كما ناقش المجلس العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية. واشتمل العرض على تحليل لعمليات نقاط البيع، والرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، ومؤشر مديري المشتريات، وبيانات سوق العمل، وبيانات التجارة الخارجية، وأهم المرئيات.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المقدَّم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن قطاع المياه، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مائي مستدام، يُنمِّي الموارد المائية، ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر إمدادًا آمنًا وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) ذات الصلة بقطاع المياه.


وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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