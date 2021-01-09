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شاهد .. شرطة ‫الرياض تدهم معملاً لتزوير الإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية

يقوم عليه 3 وافدين

دهمت شرطة منطقة الرياض معملاً لتزوير الإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية، يقوم عليه وافدون.

وأعلنت شرطة الرياض القبض على ثلاثة من المتهمين خلال مداهمة المعمل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته "قناة العربية" عبر حسابها بتويتر، عملية المداهمة، بدءًا من اقتحام المعمل، وانتهاء بالقبض على المتهمين الثلاثة.

ورُصد خلال العملية الأمنية مجموعة من الأجهزة المستخدمة في تلك الأعمال المخالفة والإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية المزوَّرة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. شرطة ‫الرياض تدهم معملاً لتزوير الإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية
سبق

دهمت شرطة منطقة الرياض معملاً لتزوير الإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية، يقوم عليه وافدون.

وأعلنت شرطة الرياض القبض على ثلاثة من المتهمين خلال مداهمة المعمل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته "قناة العربية" عبر حسابها بتويتر، عملية المداهمة، بدءًا من اقتحام المعمل، وانتهاء بالقبض على المتهمين الثلاثة.

ورُصد خلال العملية الأمنية مجموعة من الأجهزة المستخدمة في تلك الأعمال المخالفة والإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية المزوَّرة.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
11:59 PM
اخر تعديل
10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
01:34 AM

شاهد .. شرطة ‫الرياض تدهم معملاً لتزوير الإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية

يقوم عليه 3 وافدين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
2,729

دهمت شرطة منطقة الرياض معملاً لتزوير الإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية، يقوم عليه وافدون.

وأعلنت شرطة الرياض القبض على ثلاثة من المتهمين خلال مداهمة المعمل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته "قناة العربية" عبر حسابها بتويتر، عملية المداهمة، بدءًا من اقتحام المعمل، وانتهاء بالقبض على المتهمين الثلاثة.

ورُصد خلال العملية الأمنية مجموعة من الأجهزة المستخدمة في تلك الأعمال المخالفة والإقامات ورُخَص القيادة والشهادات الصحية المزوَّرة.

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