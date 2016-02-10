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"مدني حائل" يدعو إلى اتباع سبل السلامة مع انخفاض درجات الحرارة

شدد على ضرورة التحقق من مصادر التهوية الطبيعية أثناء التدفئة

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، من إساءة استخدام وسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تؤثر على المنطقة.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة، وكذلك الحذر من النوم أو البقاء في الغرف المغلقة عند إشعال الحطب أو الفحم، والتحقق من وجود مصادر التهوية الطبيعية لتفادي أضرار نواتج الاحتراق التي تُخَلفها المدافئ المشتعلة؛ مشيرًا إلى أنها تؤدي لنقص الأكسجين وانبعاث المواد الكربونية التي تُسبب الوفاة.

وشدد على أصحاب العمل والمهن التجارية، ضرورة توعية العمال ومن يجهلون مخاطر التدفئة، وتجنب كل سلوك لا تُحمد عواقبه.

مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل استخدام وسائل التدفئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني حائل" يدعو إلى اتباع سبل السلامة مع انخفاض درجات الحرارة
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، من إساءة استخدام وسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تؤثر على المنطقة.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة، وكذلك الحذر من النوم أو البقاء في الغرف المغلقة عند إشعال الحطب أو الفحم، والتحقق من وجود مصادر التهوية الطبيعية لتفادي أضرار نواتج الاحتراق التي تُخَلفها المدافئ المشتعلة؛ مشيرًا إلى أنها تؤدي لنقص الأكسجين وانبعاث المواد الكربونية التي تُسبب الوفاة.

وشدد على أصحاب العمل والمهن التجارية، ضرورة توعية العمال ومن يجهلون مخاطر التدفئة، وتجنب كل سلوك لا تُحمد عواقبه.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
12:38 PM

"مدني حائل" يدعو إلى اتباع سبل السلامة مع انخفاض درجات الحرارة

شدد على ضرورة التحقق من مصادر التهوية الطبيعية أثناء التدفئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، من إساءة استخدام وسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تؤثر على المنطقة.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة، وكذلك الحذر من النوم أو البقاء في الغرف المغلقة عند إشعال الحطب أو الفحم، والتحقق من وجود مصادر التهوية الطبيعية لتفادي أضرار نواتج الاحتراق التي تُخَلفها المدافئ المشتعلة؛ مشيرًا إلى أنها تؤدي لنقص الأكسجين وانبعاث المواد الكربونية التي تُسبب الوفاة.

وشدد على أصحاب العمل والمهن التجارية، ضرورة توعية العمال ومن يجهلون مخاطر التدفئة، وتجنب كل سلوك لا تُحمد عواقبه.

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