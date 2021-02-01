النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية": قصر العاملين في خدمة العملاء "عن بُعد" على السعوديين

بما يشمل "الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل"

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قراراً بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بُعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بُعد"، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة.

ويشمل القرار، جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء "عن بُعد"، من خلال الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بُعد.

ويهدف القرار الذي جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية، إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتوفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب، إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم، مثل "تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية".

________

بالتعاقد المباشر وغير المباشر.. الوزارة: هذا القرار يأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات

الموارد البشرية: قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين

أصدر وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي؛ قراراً وزارياً يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين؛ سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

وبيّنت الوزارة أن هذا القرار يأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أسهمت في دعم وحصر الشركات العاملة في القطاع الخاص والمستفيدة من القرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية": قصر العاملين في خدمة العملاء "عن بُعد" على السعوديين
سبق

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قراراً بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بُعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بُعد"، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة.

ويشمل القرار، جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء "عن بُعد"، من خلال الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بُعد.

ويهدف القرار الذي جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية، إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتوفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب، إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم، مثل "تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية".

________

بالتعاقد المباشر وغير المباشر.. الوزارة: هذا القرار يأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات

الموارد البشرية: قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين

أصدر وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي؛ قراراً وزارياً يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين؛ سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

وبيّنت الوزارة أن هذا القرار يأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أسهمت في دعم وحصر الشركات العاملة في القطاع الخاص والمستفيدة من القرار.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
12:08 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
12:30 PM

"الموارد البشرية": قصر العاملين في خدمة العملاء "عن بُعد" على السعوديين

بما يشمل "الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
801

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قراراً بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بُعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بُعد"، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة.

ويشمل القرار، جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء "عن بُعد"، من خلال الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بُعد.

ويهدف القرار الذي جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية، إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتوفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب، إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم، مثل "تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية".

________

بالتعاقد المباشر وغير المباشر.. الوزارة: هذا القرار يأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات

الموارد البشرية: قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين

أصدر وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي؛ قراراً وزارياً يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين؛ سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

وبيّنت الوزارة أن هذا القرار يأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أسهمت في دعم وحصر الشركات العاملة في القطاع الخاص والمستفيدة من القرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,718
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,258
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,247
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,125

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة