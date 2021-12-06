بتكلفة ١٥ مليون ريال.. البدء بمشروع الربط لعدد من الطرق بأحياء الدمام

لتحسين ورفع كفاءة الطرق وسهولة التنقل وفك الاختناقات المرورية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن البدء في تنفيذ مشروع ربط امتداد عدد من الطرق في أحياء طيبة والندى مع أحياء الشعلة والفاخرية، ضمن مشروع صيانة التقاطعات الرئيسية بمدينة الدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن المشروع عبارة عن ربط امتدادات طرق أبو عبيدة بن الجراح، وعبدالرحمن بن عوف، والخليفة أبو بكر الصديق، والخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم)، مع طريق الإمام محمد بن عبدالوهاب، وعمل دوار ربط طريق الأمير متعب مع طريق الإمام محمد بن عبدالوهاب، وطريق أبو حدرية؛ لافتًا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ أكثر من ١٥ مليون ريال؛ فيما سيتم الانتهاء منه نهاية أكتوبر ٢٠٢٣.

وأشار "الصفيان" إلى أن المشروع سيُسهم في ربط أحياء طيبة والندى مع أحياء الفاخرية والشعلة، إضافة إلى فك الاختناقات المرورية بمدينة الدمام، وتخفيف الكثافة المرورية على المحاور الرئيسية مثل طريق الجبيل الظهران السريع، وطريق أبو حدرية؛ لافتًا إلى أن الأمانة انتهت من أعمال تنسيق كل الجهات المعنية، وعمل التجهيزات اللازمة لبدء أعمال المشروع الذي تبلغ مدة إنجازه 24 شهرًا.

وأكد "الصفيان" أن ما يتم تنفيذه حاليًا هو ضمن حزمة من برنامج مستمر لتطوير كل التقاطعات الرئيسية في حاضرة الدمام؛ وفق الحاجة لكل تقاطع، وكذلك المساهمة في فك الاختناقات المرورية، وتحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لسكان المنطقة من خلال تنفيذ مشاريع لتحسين ورفع كفاءة الطرق وتنفيذ مشاريع لصيانة وتحسين التقاطعات وربط الأحياء مع بعضها لسهولة التنقل وتخفيف الضغط عن بعض الطرق وفك الاختناقات المرورية.