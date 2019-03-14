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"مرور الباحة" يقدم إرشادات لمرتادي الطرق لمواجهة الضباب

حذر من طبقة زيتية على الأسفلت قد تتسبب بانحراف المركبة

جددت إدارة مرور منطقة الباحة مناشدتها لمرتادي طرقها بضرورة توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة الحالة الجوية التي تمر بها المنطقة، والمتضمنة موجة ضباب على "مدينة الباحة ومحافظة المندق ومحافظة بني حسن ومحافظة بالجرشي".

وذكرت الإدارة أنها تلقت تحذيراً من الأرصاد الجوية باحتمال هطول أمطار على المنطقة، داعية قائدي المركبات إلى اتباع طرق السلامة عند هطول الأمطار من خلال توخي الحيطة والحذر عند أول لحظات هطول الأمطار، حيث تتكون طبقة زيتية على الأسفلت قد تتسبب بانحراف المركبة.

وقالت: يلزم التاكد من جودة مساحات الزجاج الأمامي، واستخدام أنوار الضباب إذا وُجدت، مع عدم استخدام أنوار المركبة العالي، والحرص على عدم تغيير المسار المفاجئ.

وأضافت الإدارة: في حال حدوث عطل للمركبة استخدام الأضواء التحذيرية والوقوف في أقصى المسار الأيمن للطريق الخدمات وترك مسافة بين المركبات.

الباحة مرور الباحة الضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور الباحة" يقدم إرشادات لمرتادي الطرق لمواجهة الضباب
سبق

جددت إدارة مرور منطقة الباحة مناشدتها لمرتادي طرقها بضرورة توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة الحالة الجوية التي تمر بها المنطقة، والمتضمنة موجة ضباب على "مدينة الباحة ومحافظة المندق ومحافظة بني حسن ومحافظة بالجرشي".

وذكرت الإدارة أنها تلقت تحذيراً من الأرصاد الجوية باحتمال هطول أمطار على المنطقة، داعية قائدي المركبات إلى اتباع طرق السلامة عند هطول الأمطار من خلال توخي الحيطة والحذر عند أول لحظات هطول الأمطار، حيث تتكون طبقة زيتية على الأسفلت قد تتسبب بانحراف المركبة.

وقالت: يلزم التاكد من جودة مساحات الزجاج الأمامي، واستخدام أنوار الضباب إذا وُجدت، مع عدم استخدام أنوار المركبة العالي، والحرص على عدم تغيير المسار المفاجئ.

وأضافت الإدارة: في حال حدوث عطل للمركبة استخدام الأضواء التحذيرية والوقوف في أقصى المسار الأيمن للطريق الخدمات وترك مسافة بين المركبات.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:23 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:32 PM

"مرور الباحة" يقدم إرشادات لمرتادي الطرق لمواجهة الضباب

حذر من طبقة زيتية على الأسفلت قد تتسبب بانحراف المركبة

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
734

جددت إدارة مرور منطقة الباحة مناشدتها لمرتادي طرقها بضرورة توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة الحالة الجوية التي تمر بها المنطقة، والمتضمنة موجة ضباب على "مدينة الباحة ومحافظة المندق ومحافظة بني حسن ومحافظة بالجرشي".

وذكرت الإدارة أنها تلقت تحذيراً من الأرصاد الجوية باحتمال هطول أمطار على المنطقة، داعية قائدي المركبات إلى اتباع طرق السلامة عند هطول الأمطار من خلال توخي الحيطة والحذر عند أول لحظات هطول الأمطار، حيث تتكون طبقة زيتية على الأسفلت قد تتسبب بانحراف المركبة.

وقالت: يلزم التاكد من جودة مساحات الزجاج الأمامي، واستخدام أنوار الضباب إذا وُجدت، مع عدم استخدام أنوار المركبة العالي، والحرص على عدم تغيير المسار المفاجئ.

وأضافت الإدارة: في حال حدوث عطل للمركبة استخدام الأضواء التحذيرية والوقوف في أقصى المسار الأيمن للطريق الخدمات وترك مسافة بين المركبات.

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