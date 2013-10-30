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الإطاحة بوافدين امتهنا تزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها بالطائف

يعملان بمحل الزينة وعثر بداخله على جهاز حاسب آلي وطابعة و15 لوحة مزورة

أطاحت الجهات المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة بوافدين من الجنسية الباكستانية يعملان في محل زينة سيارات بمحافظة الطائف، ويقومان بتزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها.

وأوضح سناب وزارة الداخلية أنه عثر بداخل محل الزينة على جهاز حاسب آلي وآلة طابعة ولواصق و15 لوحة مزورة بمختلف الأحجام، واستكملت كافة الإجراءات الأولية بحقهما، وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.

الجهات الأمنية

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الإطاحة بوافدين امتهنا تزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها بالطائف
سبق

أطاحت الجهات المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة بوافدين من الجنسية الباكستانية يعملان في محل زينة سيارات بمحافظة الطائف، ويقومان بتزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها.

وأوضح سناب وزارة الداخلية أنه عثر بداخل محل الزينة على جهاز حاسب آلي وآلة طابعة ولواصق و15 لوحة مزورة بمختلف الأحجام، واستكملت كافة الإجراءات الأولية بحقهما، وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
12:43 AM

الإطاحة بوافدين امتهنا تزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها بالطائف

يعملان بمحل الزينة وعثر بداخله على جهاز حاسب آلي وطابعة و15 لوحة مزورة

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سعود الدعجاني - الطائف
2
500

أطاحت الجهات المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة بوافدين من الجنسية الباكستانية يعملان في محل زينة سيارات بمحافظة الطائف، ويقومان بتزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها.

وأوضح سناب وزارة الداخلية أنه عثر بداخل محل الزينة على جهاز حاسب آلي وآلة طابعة ولواصق و15 لوحة مزورة بمختلف الأحجام، واستكملت كافة الإجراءات الأولية بحقهما، وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.

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