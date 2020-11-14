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وفاة زوجة الشيخ عبود عسيري

توفيت زوجة الشيخ عبود محمد عسيري، أحد أعيان جماعة عدوان من قبيلة بني مالك، بمنطقة عسير.

وجرى دفن الفقيدة والصلاة عليها أمس، بعد صلاة الجمعة، في قرية عدوان ضواحي مدينة أبها.

ويتقبل العزاء بمنزلهم في قرية عدوان. وعلى جوالي ابنيها، حسن: 0505748268 والدكتور عبدالعزيز: 0555751891

والتعزية موصولة من المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الزميل الإعلامي، أحمد الشايع.

"سبق" تسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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وفاة زوجة الشيخ عبود عسيري
سبق

توفيت زوجة الشيخ عبود محمد عسيري، أحد أعيان جماعة عدوان من قبيلة بني مالك، بمنطقة عسير.

وجرى دفن الفقيدة والصلاة عليها أمس، بعد صلاة الجمعة، في قرية عدوان ضواحي مدينة أبها.

ويتقبل العزاء بمنزلهم في قرية عدوان. وعلى جوالي ابنيها، حسن: 0505748268 والدكتور عبدالعزيز: 0555751891

والتعزية موصولة من المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الزميل الإعلامي، أحمد الشايع.

"سبق" تسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
06:53 PM

وفاة زوجة الشيخ عبود عسيري

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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توفيت زوجة الشيخ عبود محمد عسيري، أحد أعيان جماعة عدوان من قبيلة بني مالك، بمنطقة عسير.

وجرى دفن الفقيدة والصلاة عليها أمس، بعد صلاة الجمعة، في قرية عدوان ضواحي مدينة أبها.

ويتقبل العزاء بمنزلهم في قرية عدوان. وعلى جوالي ابنيها، حسن: 0505748268 والدكتور عبدالعزيز: 0555751891

والتعزية موصولة من المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الزميل الإعلامي، أحمد الشايع.

"سبق" تسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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