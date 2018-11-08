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حملة هي الأكبر.. إغلاق مقاهٍ ومصادرة كميات كبيرة من الجراك والفحم بـ"حسينية مكة"

تتوسط المنـازل دون أدنـى مسؤولية لخطورتها وسط مطالبات مستمرة من السكان بإزالتها

نفذت بلدية العزيزية بمكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة هي الأكبر من نوعها، على مستوى المنطقة؛ تمثلت في مصادرة كميات كبيرة من الجراك والمعسل والفحم بالمقاهي الشعبية المنتشرة في أرجاء عدة من ضاحية الحسينية جنوبي مكة المكرمة؛ حيث تم إغلاق العديد من المقاهي الشعبية التي تقدم الجراك بأنواعه في ضاحية الحسينية.

وتعد ضاحية الحسينية الواقعة جنوبي مكة المكرمة، من أكثر الأحياء احتضاناً للعديد من المقاهي الشعبية، وسط مطالبات مستمرة من السكان بإزالة وإغلاق تلك المقاهي على وجه السرعة؛ لكونها تتوسط المنازل، دون أدنى مسؤولية لخطورتها على البيئة والصحة معاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة هي الأكبر.. إغلاق مقاهٍ ومصادرة كميات كبيرة من الجراك والفحم بـ"حسينية مكة"
سبق

نفذت بلدية العزيزية بمكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة هي الأكبر من نوعها، على مستوى المنطقة؛ تمثلت في مصادرة كميات كبيرة من الجراك والمعسل والفحم بالمقاهي الشعبية المنتشرة في أرجاء عدة من ضاحية الحسينية جنوبي مكة المكرمة؛ حيث تم إغلاق العديد من المقاهي الشعبية التي تقدم الجراك بأنواعه في ضاحية الحسينية.

وتعد ضاحية الحسينية الواقعة جنوبي مكة المكرمة، من أكثر الأحياء احتضاناً للعديد من المقاهي الشعبية، وسط مطالبات مستمرة من السكان بإزالة وإغلاق تلك المقاهي على وجه السرعة؛ لكونها تتوسط المنازل، دون أدنى مسؤولية لخطورتها على البيئة والصحة معاً.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:12 AM

حملة هي الأكبر.. إغلاق مقاهٍ ومصادرة كميات كبيرة من الجراك والفحم بـ"حسينية مكة"

تتوسط المنـازل دون أدنـى مسؤولية لخطورتها وسط مطالبات مستمرة من السكان بإزالتها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفذت بلدية العزيزية بمكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة هي الأكبر من نوعها، على مستوى المنطقة؛ تمثلت في مصادرة كميات كبيرة من الجراك والمعسل والفحم بالمقاهي الشعبية المنتشرة في أرجاء عدة من ضاحية الحسينية جنوبي مكة المكرمة؛ حيث تم إغلاق العديد من المقاهي الشعبية التي تقدم الجراك بأنواعه في ضاحية الحسينية.

وتعد ضاحية الحسينية الواقعة جنوبي مكة المكرمة، من أكثر الأحياء احتضاناً للعديد من المقاهي الشعبية، وسط مطالبات مستمرة من السكان بإزالة وإغلاق تلك المقاهي على وجه السرعة؛ لكونها تتوسط المنازل، دون أدنى مسؤولية لخطورتها على البيئة والصحة معاً.

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