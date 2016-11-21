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إدارة التعليم بمحافظة شرورة توقع مذكرة تفاهم مع مركز همة للرعاية النهارية

وقعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة مذكرة تفاهم مع مركز همة للرعاية النهارية بحضور سعادة مدير إدارة التعليم بشرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري والأخصائية والمشرفة الفنية أ.إيمان بنت علي العقيبي في مقر إدارة التعليم بمحافظة شرورة، وذلك للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير البرامج والمشاريع التعليمية واستثماراً للموارد البشرية والخبرات والإمكانيات المتاحة، ورغبةً في تفعيل المسؤولية المجتمعية في مجال رعاية وتعليم ذوي الإعاقة بأنواعها وأسرهم (بنين-بنات).

ومن أهداف هذه االمذكرة تنسيق الجهود الإعلامية والتوعية للمشاركة في تفعيل المناسبات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون المشترك، وتقديم الخدمات الإرشادية والنفسية لطلاب التعليم العام المقبلين على التخرج لمساعدتهم لمعرفة ميولهم واختيار تخصصاتهم المهنية ، وتقديم الخدمات المساندة للحالات المحالة من إدارة التعليم بالتنسيق مع قسمي التربية الخاصة (بنين-بنات)، و نشر ثقافة قواعد وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يخص الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، و تخصيص مقاعد في البرامج التدريبية لمنسوبي التعليم والمركز وللطلاب ذوي الإعاقة من الجانبين في البرامج المشتركة بين التعليم والمركز، و استخدام مرافق الأندية الموسمية وأندية الأحياء للجنسين ومراكز التدريب في الفعاليات المشتركة والمعتمدة من الجهات الرسمية.

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إدارة التعليم بمحافظة شرورة توقع مذكرة تفاهم مع مركز همة للرعاية النهارية
سبق

وقعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة مذكرة تفاهم مع مركز همة للرعاية النهارية بحضور سعادة مدير إدارة التعليم بشرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري والأخصائية والمشرفة الفنية أ.إيمان بنت علي العقيبي في مقر إدارة التعليم بمحافظة شرورة، وذلك للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير البرامج والمشاريع التعليمية واستثماراً للموارد البشرية والخبرات والإمكانيات المتاحة، ورغبةً في تفعيل المسؤولية المجتمعية في مجال رعاية وتعليم ذوي الإعاقة بأنواعها وأسرهم (بنين-بنات).

ومن أهداف هذه االمذكرة تنسيق الجهود الإعلامية والتوعية للمشاركة في تفعيل المناسبات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون المشترك، وتقديم الخدمات الإرشادية والنفسية لطلاب التعليم العام المقبلين على التخرج لمساعدتهم لمعرفة ميولهم واختيار تخصصاتهم المهنية ، وتقديم الخدمات المساندة للحالات المحالة من إدارة التعليم بالتنسيق مع قسمي التربية الخاصة (بنين-بنات)، و نشر ثقافة قواعد وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يخص الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، و تخصيص مقاعد في البرامج التدريبية لمنسوبي التعليم والمركز وللطلاب ذوي الإعاقة من الجانبين في البرامج المشتركة بين التعليم والمركز، و استخدام مرافق الأندية الموسمية وأندية الأحياء للجنسين ومراكز التدريب في الفعاليات المشتركة والمعتمدة من الجهات الرسمية.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:52 PM

إدارة التعليم بمحافظة شرورة توقع مذكرة تفاهم مع مركز همة للرعاية النهارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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وقعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة مذكرة تفاهم مع مركز همة للرعاية النهارية بحضور سعادة مدير إدارة التعليم بشرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري والأخصائية والمشرفة الفنية أ.إيمان بنت علي العقيبي في مقر إدارة التعليم بمحافظة شرورة، وذلك للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير البرامج والمشاريع التعليمية واستثماراً للموارد البشرية والخبرات والإمكانيات المتاحة، ورغبةً في تفعيل المسؤولية المجتمعية في مجال رعاية وتعليم ذوي الإعاقة بأنواعها وأسرهم (بنين-بنات).

ومن أهداف هذه االمذكرة تنسيق الجهود الإعلامية والتوعية للمشاركة في تفعيل المناسبات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون المشترك، وتقديم الخدمات الإرشادية والنفسية لطلاب التعليم العام المقبلين على التخرج لمساعدتهم لمعرفة ميولهم واختيار تخصصاتهم المهنية ، وتقديم الخدمات المساندة للحالات المحالة من إدارة التعليم بالتنسيق مع قسمي التربية الخاصة (بنين-بنات)، و نشر ثقافة قواعد وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يخص الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، و تخصيص مقاعد في البرامج التدريبية لمنسوبي التعليم والمركز وللطلاب ذوي الإعاقة من الجانبين في البرامج المشتركة بين التعليم والمركز، و استخدام مرافق الأندية الموسمية وأندية الأحياء للجنسين ومراكز التدريب في الفعاليات المشتركة والمعتمدة من الجهات الرسمية.

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