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انسكاب مواد بترولية يشلّ الحركة المرورية بإحدى طرق جنوب جدة

دوريات المرور تسيطر على الموقف بعد التنظيف وتفكّ الاختناقات بالطريق

تَسبب انسكاب مواد بترولية بالطريق المنحدر إلى طريق الحرمين بكوبري الأمير فواز جنوب محافظة جدة للقادم من الجنوب صباح اليوم، في توقف الحركة؛ مما تَسبّب في حدوث اختناقات مرورية قبل أن تتمكن دوريات المرور -بعد مباشرة أعمال التنظيف من قِبَل بلدية الجنوب- في فتح الطريق.

وكان الطريق قد تعرّض لحدوث انسكاب مواد بترولية قد يحدث بسببها انزلاق للعربات في حال سيرها، وتواجد في الموقع رئيس قوة المهام بمرور جدة المقدم بدر العتيبي، الذي ساهم مع زملائه في العمل على فك الاختناق، وبمتابعة من مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.

جدة انسكاب مواد بترولية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انسكاب مواد بترولية يشلّ الحركة المرورية بإحدى طرق جنوب جدة
سبق

تَسبب انسكاب مواد بترولية بالطريق المنحدر إلى طريق الحرمين بكوبري الأمير فواز جنوب محافظة جدة للقادم من الجنوب صباح اليوم، في توقف الحركة؛ مما تَسبّب في حدوث اختناقات مرورية قبل أن تتمكن دوريات المرور -بعد مباشرة أعمال التنظيف من قِبَل بلدية الجنوب- في فتح الطريق.

وكان الطريق قد تعرّض لحدوث انسكاب مواد بترولية قد يحدث بسببها انزلاق للعربات في حال سيرها، وتواجد في الموقع رئيس قوة المهام بمرور جدة المقدم بدر العتيبي، الذي ساهم مع زملائه في العمل على فك الاختناق، وبمتابعة من مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
09:44 AM
اخر تعديل
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:15 AM

انسكاب مواد بترولية يشلّ الحركة المرورية بإحدى طرق جنوب جدة

دوريات المرور تسيطر على الموقف بعد التنظيف وتفكّ الاختناقات بالطريق

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
3,161

تَسبب انسكاب مواد بترولية بالطريق المنحدر إلى طريق الحرمين بكوبري الأمير فواز جنوب محافظة جدة للقادم من الجنوب صباح اليوم، في توقف الحركة؛ مما تَسبّب في حدوث اختناقات مرورية قبل أن تتمكن دوريات المرور -بعد مباشرة أعمال التنظيف من قِبَل بلدية الجنوب- في فتح الطريق.

وكان الطريق قد تعرّض لحدوث انسكاب مواد بترولية قد يحدث بسببها انزلاق للعربات في حال سيرها، وتواجد في الموقع رئيس قوة المهام بمرور جدة المقدم بدر العتيبي، الذي ساهم مع زملائه في العمل على فك الاختناق، وبمتابعة من مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.

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