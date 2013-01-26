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"أجدان رايز" يضع الخُبر على خارطة المساكن الفاخرة.. بيع أكثر من 80%

وسط مؤشرات متصاعدة لنمو مستقبلي واعد في القطاع العقاري

ساهم برج "أجدان رايز" في وضع مدينة الخبر على خارطة المساكن الفاخرة دوليًّا؛ حيث شهد الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة التي يتضمنها البرج الذي يقع ضمن منظومة واجهة أجدان البحرية على كورنيش مدينة الخبر، معدل مبيعات قياسي، ساهم في بيع أكثر من 80% من عدد الوحدات المعروضة في المشروع.

وتمثل الوحدات السكنية الفاخرة التي يضمها "أجدان رايز"، والبالغ عددها 187 وحدة بإطلالاتها المباشرة على البحر، وخياراتها السكنية المتنوعة التي تشمل الفلل البانورامية العلوية، وشقق البنتهاوس، وشقق الدوبلكس، والشقق الكلاسيكية بأحجام ومساحات مختلفة؛ خير مثال على قوة قطاع المساكن الفاخرة ومستوى الجاذبية التي يحظى به لدى المستثمرين والراغبين في تملك وحدات سكنية فاخرة، تعزز أسلوب حياتهم المترف في محيط متكامل من جودة الحياة.

يأتي ذلك بينما يواصل قطاع المساكن الفاخرة وتيرة أدائه المتصاعدة؛ محافظًا في الوقت نفسه على أهم السمات التي يتميز بها على مستوى العالم.

ويعتبر القطاع العقاري الوحيدَ الذي تبقى فيه معدلات الطلب أعلى من المعروض، مع الارتفاع المتواصل للطلب على المساكن الفاخرة ومحدودية القدرة على مواكبته؛ مما يجعل متوسط بقاء المسكن الفاخر معروضًا في السوق لا يتجاوز أسابيع؛ بل إنه في معظم الأحيان لا يتعدى أيامًا فقط.

وقد جاء ذلك بسبب خصوصية هذه المنتجات التي تتسم بالندرة بشكل ملحوظ، فالمواقع الحيوية التي تتركز فيها المساكن الفاخرة هي الأجود؛ لكنها الأقل في أهم المدن العالمية؛ علاوة على ما تتميز به هذه المساكن من مزايا إنشائية وتصميمية وترسيخ مكوناتها لمفهوم الرقي والفخامة وجودة الحياة.

ومن أبرز السمات التي تتميز بها المساكن الفاخرة تعاظُم قيمها بمرور الوقت؛ مما يجعلها هدفًا يوفر قيمة كبيرة للمستثمرين الذين يجدونها فرصة مناسبة لأغراض الاستثمار وتسجيل عوائد مرتفعة نسبيًّا، وهذا ما يؤكده مؤشر المساكن الفاخرة الذي أصدرته شركة "سفلز" الدولية وأظهر استمرار تطور الاتجاهات بعيدة الأمد مع توقعات بتطورات إيجابية تؤدي إلى انتعاش هذا القطاع خلال النصف الثاني من العام الحالي".

وكشفت هذه المؤشرات العالمية أداء قطاع المساكن الفاخرة محليًّا، وارتفاع مستويات جاذبيتها في أحدث المشاريع الموجهة لهذه الفئة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أجدان رايز" يضع الخُبر على خارطة المساكن الفاخرة.. بيع أكثر من 80%
سبق

ساهم برج "أجدان رايز" في وضع مدينة الخبر على خارطة المساكن الفاخرة دوليًّا؛ حيث شهد الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة التي يتضمنها البرج الذي يقع ضمن منظومة واجهة أجدان البحرية على كورنيش مدينة الخبر، معدل مبيعات قياسي، ساهم في بيع أكثر من 80% من عدد الوحدات المعروضة في المشروع.

وتمثل الوحدات السكنية الفاخرة التي يضمها "أجدان رايز"، والبالغ عددها 187 وحدة بإطلالاتها المباشرة على البحر، وخياراتها السكنية المتنوعة التي تشمل الفلل البانورامية العلوية، وشقق البنتهاوس، وشقق الدوبلكس، والشقق الكلاسيكية بأحجام ومساحات مختلفة؛ خير مثال على قوة قطاع المساكن الفاخرة ومستوى الجاذبية التي يحظى به لدى المستثمرين والراغبين في تملك وحدات سكنية فاخرة، تعزز أسلوب حياتهم المترف في محيط متكامل من جودة الحياة.

يأتي ذلك بينما يواصل قطاع المساكن الفاخرة وتيرة أدائه المتصاعدة؛ محافظًا في الوقت نفسه على أهم السمات التي يتميز بها على مستوى العالم.

ويعتبر القطاع العقاري الوحيدَ الذي تبقى فيه معدلات الطلب أعلى من المعروض، مع الارتفاع المتواصل للطلب على المساكن الفاخرة ومحدودية القدرة على مواكبته؛ مما يجعل متوسط بقاء المسكن الفاخر معروضًا في السوق لا يتجاوز أسابيع؛ بل إنه في معظم الأحيان لا يتعدى أيامًا فقط.

وقد جاء ذلك بسبب خصوصية هذه المنتجات التي تتسم بالندرة بشكل ملحوظ، فالمواقع الحيوية التي تتركز فيها المساكن الفاخرة هي الأجود؛ لكنها الأقل في أهم المدن العالمية؛ علاوة على ما تتميز به هذه المساكن من مزايا إنشائية وتصميمية وترسيخ مكوناتها لمفهوم الرقي والفخامة وجودة الحياة.

ومن أبرز السمات التي تتميز بها المساكن الفاخرة تعاظُم قيمها بمرور الوقت؛ مما يجعلها هدفًا يوفر قيمة كبيرة للمستثمرين الذين يجدونها فرصة مناسبة لأغراض الاستثمار وتسجيل عوائد مرتفعة نسبيًّا، وهذا ما يؤكده مؤشر المساكن الفاخرة الذي أصدرته شركة "سفلز" الدولية وأظهر استمرار تطور الاتجاهات بعيدة الأمد مع توقعات بتطورات إيجابية تؤدي إلى انتعاش هذا القطاع خلال النصف الثاني من العام الحالي".

وكشفت هذه المؤشرات العالمية أداء قطاع المساكن الفاخرة محليًّا، وارتفاع مستويات جاذبيتها في أحدث المشاريع الموجهة لهذه الفئة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
01:23 PM

"أجدان رايز" يضع الخُبر على خارطة المساكن الفاخرة.. بيع أكثر من 80%

وسط مؤشرات متصاعدة لنمو مستقبلي واعد في القطاع العقاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ساهم برج "أجدان رايز" في وضع مدينة الخبر على خارطة المساكن الفاخرة دوليًّا؛ حيث شهد الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة التي يتضمنها البرج الذي يقع ضمن منظومة واجهة أجدان البحرية على كورنيش مدينة الخبر، معدل مبيعات قياسي، ساهم في بيع أكثر من 80% من عدد الوحدات المعروضة في المشروع.

وتمثل الوحدات السكنية الفاخرة التي يضمها "أجدان رايز"، والبالغ عددها 187 وحدة بإطلالاتها المباشرة على البحر، وخياراتها السكنية المتنوعة التي تشمل الفلل البانورامية العلوية، وشقق البنتهاوس، وشقق الدوبلكس، والشقق الكلاسيكية بأحجام ومساحات مختلفة؛ خير مثال على قوة قطاع المساكن الفاخرة ومستوى الجاذبية التي يحظى به لدى المستثمرين والراغبين في تملك وحدات سكنية فاخرة، تعزز أسلوب حياتهم المترف في محيط متكامل من جودة الحياة.

يأتي ذلك بينما يواصل قطاع المساكن الفاخرة وتيرة أدائه المتصاعدة؛ محافظًا في الوقت نفسه على أهم السمات التي يتميز بها على مستوى العالم.

ويعتبر القطاع العقاري الوحيدَ الذي تبقى فيه معدلات الطلب أعلى من المعروض، مع الارتفاع المتواصل للطلب على المساكن الفاخرة ومحدودية القدرة على مواكبته؛ مما يجعل متوسط بقاء المسكن الفاخر معروضًا في السوق لا يتجاوز أسابيع؛ بل إنه في معظم الأحيان لا يتعدى أيامًا فقط.

وقد جاء ذلك بسبب خصوصية هذه المنتجات التي تتسم بالندرة بشكل ملحوظ، فالمواقع الحيوية التي تتركز فيها المساكن الفاخرة هي الأجود؛ لكنها الأقل في أهم المدن العالمية؛ علاوة على ما تتميز به هذه المساكن من مزايا إنشائية وتصميمية وترسيخ مكوناتها لمفهوم الرقي والفخامة وجودة الحياة.

ومن أبرز السمات التي تتميز بها المساكن الفاخرة تعاظُم قيمها بمرور الوقت؛ مما يجعلها هدفًا يوفر قيمة كبيرة للمستثمرين الذين يجدونها فرصة مناسبة لأغراض الاستثمار وتسجيل عوائد مرتفعة نسبيًّا، وهذا ما يؤكده مؤشر المساكن الفاخرة الذي أصدرته شركة "سفلز" الدولية وأظهر استمرار تطور الاتجاهات بعيدة الأمد مع توقعات بتطورات إيجابية تؤدي إلى انتعاش هذا القطاع خلال النصف الثاني من العام الحالي".

وكشفت هذه المؤشرات العالمية أداء قطاع المساكن الفاخرة محليًّا، وارتفاع مستويات جاذبيتها في أحدث المشاريع الموجهة لهذه الفئة.

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