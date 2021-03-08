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أكد: اعتداءات تخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم.. ولا إصابات أو خسائر بالأرواح

مصدر مسؤول في "الطاقة" يشجب محاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في الظهران

"مجلس التعاون" يدين محاولة الاعتداء على ميناء رأس تنورة ومرافق "أرامكو" بالظهران

"الحجرف" قال إن الاعتداءات الإرهابية تستهدف إمدادات البترول وأمن الطاقة العالمي

دان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأحد محاولة الاعتداء التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، أمس الأحد الموافق 7 مارس 2021م.

وتفصيلاً، أكد الحجرف أن هذه الاعتداءات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأكد الحجرف وقوف دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة العربية السعودية انطلاقًا من أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، مؤكدًا دعم دول المجلس للإجراءات اللازمة والرادعة كافة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية، وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجلس التعاون" يدين محاولة الاعتداء على ميناء رأس تنورة ومرافق "أرامكو" بالظهران
سبق

دان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأحد محاولة الاعتداء التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، أمس الأحد الموافق 7 مارس 2021م.

وتفصيلاً، أكد الحجرف أن هذه الاعتداءات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأكد الحجرف وقوف دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة العربية السعودية انطلاقًا من أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، مؤكدًا دعم دول المجلس للإجراءات اللازمة والرادعة كافة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية، وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:07 AM

"مجلس التعاون" يدين محاولة الاعتداء على ميناء رأس تنورة ومرافق "أرامكو" بالظهران

"الحجرف" قال إن الاعتداءات الإرهابية تستهدف إمدادات البترول وأمن الطاقة العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأحد محاولة الاعتداء التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، أمس الأحد الموافق 7 مارس 2021م.

وتفصيلاً، أكد الحجرف أن هذه الاعتداءات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأكد الحجرف وقوف دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة العربية السعودية انطلاقًا من أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، مؤكدًا دعم دول المجلس للإجراءات اللازمة والرادعة كافة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية، وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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