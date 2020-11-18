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"الفايز"مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية تعيش حراكاً جباراً تنموياً واجتماعياً واقتصادياً

أكد أن ما حققته المملكة من نجاح عظيم فى مواجهة "كورونا" خير دليل

رفع محافظ المندق محمد بن معيض الفايز أصدق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ،معبرًا عن اعتزازه بما تحقق للوطن خلال الأعوام الستة الماضية من مكانة عالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية حتى أصبحت في مصاف دول العالم، وما صاحب ذلك من قرارات تصب في مصلحة أمن واستقرار ورخاء الوطن والمواطن .

وأكد" الفايز" أن المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - تعيش حراكاً جباراً سياحياً وتنموياً واجتماعياً واقتصادياً، وارتقاءً في تطوير الأداء و تحسين مستوى الخدمات التي ينشدها المواطن في المجالات كافة.

وما أولاه الملك المفدى من إصلاحات متعددة؛ منها مكافحة مهددات التنمية وإعلان العديد من المشاريع الإصلاحية حسب الرؤية المباركة 2030 التى أضحت خارطة طريق للتنمية والتطوير الإداري.

وأوضح "الفايز " أن العالم أجمع أصبح يشاهد المملكة مركزاً اقتصادياً عالمياً ينعكس عبر سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ عملاً متنامياً ثابتاً وفق ما تواجهه دول العالم من ضغوط اقتصادية، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ يهتم دائماً بكل ما يواجه الوطن من جوانب سياسية واقتصادية وأزمات ، وماحققته المملكة من نجاح عظيم للتصدي لجائحة كورونا لهو أكبر دليل على ذلك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الفايز"مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية تعيش حراكاً جباراً تنموياً واجتماعياً واقتصادياً
سبق

رفع محافظ المندق محمد بن معيض الفايز أصدق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ،معبرًا عن اعتزازه بما تحقق للوطن خلال الأعوام الستة الماضية من مكانة عالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية حتى أصبحت في مصاف دول العالم، وما صاحب ذلك من قرارات تصب في مصلحة أمن واستقرار ورخاء الوطن والمواطن .

وأكد" الفايز" أن المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - تعيش حراكاً جباراً سياحياً وتنموياً واجتماعياً واقتصادياً، وارتقاءً في تطوير الأداء و تحسين مستوى الخدمات التي ينشدها المواطن في المجالات كافة.

وما أولاه الملك المفدى من إصلاحات متعددة؛ منها مكافحة مهددات التنمية وإعلان العديد من المشاريع الإصلاحية حسب الرؤية المباركة 2030 التى أضحت خارطة طريق للتنمية والتطوير الإداري.

وأوضح "الفايز " أن العالم أجمع أصبح يشاهد المملكة مركزاً اقتصادياً عالمياً ينعكس عبر سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ عملاً متنامياً ثابتاً وفق ما تواجهه دول العالم من ضغوط اقتصادية، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ يهتم دائماً بكل ما يواجه الوطن من جوانب سياسية واقتصادية وأزمات ، وماحققته المملكة من نجاح عظيم للتصدي لجائحة كورونا لهو أكبر دليل على ذلك.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
08:49 PM

"الفايز"مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية تعيش حراكاً جباراً تنموياً واجتماعياً واقتصادياً

أكد أن ما حققته المملكة من نجاح عظيم فى مواجهة "كورونا" خير دليل

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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رفع محافظ المندق محمد بن معيض الفايز أصدق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ،معبرًا عن اعتزازه بما تحقق للوطن خلال الأعوام الستة الماضية من مكانة عالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية حتى أصبحت في مصاف دول العالم، وما صاحب ذلك من قرارات تصب في مصلحة أمن واستقرار ورخاء الوطن والمواطن .

وأكد" الفايز" أن المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - تعيش حراكاً جباراً سياحياً وتنموياً واجتماعياً واقتصادياً، وارتقاءً في تطوير الأداء و تحسين مستوى الخدمات التي ينشدها المواطن في المجالات كافة.

وما أولاه الملك المفدى من إصلاحات متعددة؛ منها مكافحة مهددات التنمية وإعلان العديد من المشاريع الإصلاحية حسب الرؤية المباركة 2030 التى أضحت خارطة طريق للتنمية والتطوير الإداري.

وأوضح "الفايز " أن العالم أجمع أصبح يشاهد المملكة مركزاً اقتصادياً عالمياً ينعكس عبر سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ عملاً متنامياً ثابتاً وفق ما تواجهه دول العالم من ضغوط اقتصادية، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ يهتم دائماً بكل ما يواجه الوطن من جوانب سياسية واقتصادية وأزمات ، وماحققته المملكة من نجاح عظيم للتصدي لجائحة كورونا لهو أكبر دليل على ذلك.

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