بين السحاب والبحر.. متنزِّه يرصد تشكُّل "الإعصار القمعي" على سواحل غرب بيش

"الأرصاد": ننصح الجميع بأخذ الاحتياطات بالرغم من أنها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير

ظهر الإعصار القمعي مجددًا في منطقة جازان اليوم الثلاثاء في البحر الأحمر غرب محافظة بيش، وذلك مع السحاب الكثيف والأمطار المتوسطة التي شهدتها المنطقة ظُهر اليوم.

وفي التفاصيل، رصد مقطع فيديو، وثَّقه متنزِّه في البحر، تشكُّل الإعصار القمعي في البحر. ويأتي هذا الإعصار بعدما شهدت المنطقة أعاصير قمعية عدة في مواقع مختلفة.

وأوضح المدير العام للأرصاد بجازان محمد القناعي في بيان قبل أكثر من شهر أن الحالة التي ظهرت سابقًا، التي تكوّنت حسب المعطيات الأولية لدى أرصاد جازان، حدثت على بُعد مسافة كيلومتر واحد عن الساحل بمحافظة بيش، ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية.

وأكد أن الحالة تصنَّف إعصارًا قمعيًّا ضعيفًا، ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم.

وأشار القناعي إلى أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق، وفترة زمنية محدودة. وقد سبق حدوث مثله في المنطقة ومناطق أخرى مجاورة، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية.

وأشار إلى أنه بالرغم من كونها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها، وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات، والتواصل مع الأرصاد لتوثيق مثل هذه الظواهر.