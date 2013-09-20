الهلال: الأشعة تحدد إصابة سالم وناصر .. والفريق يفتح ملف مواجهة الشباب

كشف نادي الهلال عن تعرض ثنائي الفريق الكروي الأول سالم الدوسري، وناصر الدوسري للإصابة، وبالتالي خضوعهما لفحوص أشعة على موضع الإصابة.

وأوضحت الأشعة إصابة سالم في مفصل القدم، بينما أُصيب ناصر في عضلة الساق، وتحدد فحوص الأشعة مدى الإصابة والمدة التي يحتاج إليها اللاعبان للعلاج والتأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.



كما أجرى البيروفي"كاريلو" فحوص أشعة أيضًا على موضع إصابته أسفل الظهر والتي حرمته من المشاركة مع الفريق أمام الاتفاق في الجولة الماضية.



من جانب آخر واصل قائد الأزرق سلمان الفرج برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به أخيرًا، حيث اشتمل على الجري حول الملعب وأداء تدريبات لياقية متنوعة.



ميدانيًا، عاود فريق الهلال تدريباته استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام الشباب "دوريًا" الخميس المقبل.