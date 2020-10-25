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"زيدان " يستدعي "هازارد " .. للمشاركة أمام مونشنجلادباخ

بعد مشاركته في جزء من التدريبات وتعافيه من الإصابة

استدعى المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، البلجيكي إدين هازارد للانضمام إلى قائمة الفريق أمام مونشنجلادباخ، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشارك هازارد في جزء من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 3-1، مما يجعله قادراً على التواجد في قائمة المباريات المقبلة.
وغاب إدين عن مباريات الريال خلال الفترة الماضية، بعد إصابة عضلية أبعدته لأكثر من شهر، لكنه أصبح جاهزاً لمساندة زملائه من جديد .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"زيدان " يستدعي "هازارد " .. للمشاركة أمام مونشنجلادباخ
سبق

استدعى المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، البلجيكي إدين هازارد للانضمام إلى قائمة الفريق أمام مونشنجلادباخ، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشارك هازارد في جزء من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 3-1، مما يجعله قادراً على التواجد في قائمة المباريات المقبلة.
وغاب إدين عن مباريات الريال خلال الفترة الماضية، بعد إصابة عضلية أبعدته لأكثر من شهر، لكنه أصبح جاهزاً لمساندة زملائه من جديد .

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
09:12 PM

"زيدان " يستدعي "هازارد " .. للمشاركة أمام مونشنجلادباخ

بعد مشاركته في جزء من التدريبات وتعافيه من الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استدعى المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، البلجيكي إدين هازارد للانضمام إلى قائمة الفريق أمام مونشنجلادباخ، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشارك هازارد في جزء من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 3-1، مما يجعله قادراً على التواجد في قائمة المباريات المقبلة.
وغاب إدين عن مباريات الريال خلال الفترة الماضية، بعد إصابة عضلية أبعدته لأكثر من شهر، لكنه أصبح جاهزاً لمساندة زملائه من جديد .

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