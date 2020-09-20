النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة المدينة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري بالعزيزية

بمساحة تبلغ 2831 م2 وبنسبة بناء تصل إلى 100% ومدة عقد تبلغ 25 سنة

أعلنت أمانة المدينة المنوّرة فرصة استثمارية في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة سوق تجاري، في أرض فضاء واقعة بتقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز "الجامعات" بمنطقة العزيزية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضحت أمانة المنطقة أن الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل (سوق تجاري) بمساحة تبلغ 2831 متراً مربعاً، وبنسبة بناء تصل إلى 100% ومدة عقد تبلغ 25 سنة.

ودعت "الأمانة" المستثمرين، إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة المنطقة من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط جوجل ماب، والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونياً، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 19 صفر 1442هـ.

وبيّنت أن الفرصة الاستثمارية تأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها "الأمانة" بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعدّدة لأهالي المدينة المنورة.

أمانة المدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة المدينة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري بالعزيزية
سبق

أعلنت أمانة المدينة المنوّرة فرصة استثمارية في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة سوق تجاري، في أرض فضاء واقعة بتقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز "الجامعات" بمنطقة العزيزية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضحت أمانة المنطقة أن الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل (سوق تجاري) بمساحة تبلغ 2831 متراً مربعاً، وبنسبة بناء تصل إلى 100% ومدة عقد تبلغ 25 سنة.

ودعت "الأمانة" المستثمرين، إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة المنطقة من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط جوجل ماب، والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونياً، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 19 صفر 1442هـ.

وبيّنت أن الفرصة الاستثمارية تأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها "الأمانة" بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعدّدة لأهالي المدينة المنورة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
11:29 AM

"أمانة المدينة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري بالعزيزية

بمساحة تبلغ 2831 م2 وبنسبة بناء تصل إلى 100% ومدة عقد تبلغ 25 سنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
633

أعلنت أمانة المدينة المنوّرة فرصة استثمارية في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة سوق تجاري، في أرض فضاء واقعة بتقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز "الجامعات" بمنطقة العزيزية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضحت أمانة المنطقة أن الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل (سوق تجاري) بمساحة تبلغ 2831 متراً مربعاً، وبنسبة بناء تصل إلى 100% ومدة عقد تبلغ 25 سنة.

ودعت "الأمانة" المستثمرين، إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة المنطقة من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط جوجل ماب، والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونياً، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 19 صفر 1442هـ.

وبيّنت أن الفرصة الاستثمارية تأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها "الأمانة" بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعدّدة لأهالي المدينة المنورة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,183
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,023
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,873
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,709

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة