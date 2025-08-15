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استبانة مؤسسة جسر الملك فهد للمواطنين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فھد إطلاق استبانة؛ لدراسة جدوى إنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة والبحرين.

وكشفت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنه سیتم التعامل مع جميع المعلومات التي ترد في الاستبانة بسرية وتحلیل نتائجها وتقديمھا للجهات المتخصصة.

وتتعلق الاستبانة بإنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وطلبت المؤسسة تعبئة الاستبانة من خلال ذكر تفاصيل الرحلة الأخيرة على جسر الملك فهد، علمًا بأنه لن تستغرق الاستبانة إلا دقائق معدودة.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى المساهمة في خطط تطوير البنية التحتية للربط بين المملكتين عبر الرابط التالي: https://surveymonkey.com/r/SC8DJ6N

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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هل توافق على إنشاء سكة قطار مع البحرین؟
سبق

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فھد إطلاق استبانة؛ لدراسة جدوى إنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة والبحرين.

وكشفت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنه سیتم التعامل مع جميع المعلومات التي ترد في الاستبانة بسرية وتحلیل نتائجها وتقديمھا للجهات المتخصصة.

وتتعلق الاستبانة بإنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وطلبت المؤسسة تعبئة الاستبانة من خلال ذكر تفاصيل الرحلة الأخيرة على جسر الملك فهد، علمًا بأنه لن تستغرق الاستبانة إلا دقائق معدودة.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى المساهمة في خطط تطوير البنية التحتية للربط بين المملكتين عبر الرابط التالي: https://surveymonkey.com/r/SC8DJ6N

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
05:25 PM

هل توافق على إنشاء سكة قطار مع البحرین؟

استبانة مؤسسة جسر الملك فهد للمواطنين

A A A
خالد خليل - الرياض
8
1,283

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فھد إطلاق استبانة؛ لدراسة جدوى إنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة والبحرين.

وكشفت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنه سیتم التعامل مع جميع المعلومات التي ترد في الاستبانة بسرية وتحلیل نتائجها وتقديمھا للجهات المتخصصة.

وتتعلق الاستبانة بإنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وطلبت المؤسسة تعبئة الاستبانة من خلال ذكر تفاصيل الرحلة الأخيرة على جسر الملك فهد، علمًا بأنه لن تستغرق الاستبانة إلا دقائق معدودة.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى المساهمة في خطط تطوير البنية التحتية للربط بين المملكتين عبر الرابط التالي: https://surveymonkey.com/r/SC8DJ6N

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