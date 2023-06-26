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مركز الملك سلمان للإغاثة يُعيد 120 لاجئًا صوماليًّا في اليمن لبلدهم

بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين

أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 120 لاجئًا صوماليًّا إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن.

وتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج إعادة اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى بلادهم، والممول من المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأعرب اللاجئون الصوماليون عن شكرهم الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدتهم بالعودة إلى بلادهم.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن، وامتدادًا للدور الحيوي الذي تؤدّيه برامج الإغاثة والعون التي تقدّمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للمجتمعات المنكوبة والمتضررة.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يُعيد 120 لاجئًا صوماليًّا في اليمن لبلدهم
سبق

أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 120 لاجئًا صوماليًّا إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن.

وتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج إعادة اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى بلادهم، والممول من المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأعرب اللاجئون الصوماليون عن شكرهم الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدتهم بالعودة إلى بلادهم.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن، وامتدادًا للدور الحيوي الذي تؤدّيه برامج الإغاثة والعون التي تقدّمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للمجتمعات المنكوبة والمتضررة.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
05:42 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يُعيد 120 لاجئًا صوماليًّا في اليمن لبلدهم

بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 120 لاجئًا صوماليًّا إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن.

وتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج إعادة اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى بلادهم، والممول من المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأعرب اللاجئون الصوماليون عن شكرهم الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدتهم بالعودة إلى بلادهم.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن، وامتدادًا للدور الحيوي الذي تؤدّيه برامج الإغاثة والعون التي تقدّمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للمجتمعات المنكوبة والمتضررة.

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