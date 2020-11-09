"الحصيني": المزيد من الأمطار الليلة على مناطق مكة وحائل والشمالية
قال الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن السحب الرعدية بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين على منطقة مكة -خاصة شمالها- وحائل والشمالية متوقعاً إن شاء الله مزيداً من الأمطار.
وأضاف: أكثِروا عباد الله من الاستغفار، فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.
"الحصيني": المزيد من الأمطار الليلة على مناطق مكة وحائل والشمالية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-11-09
قال الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن السحب الرعدية بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين على منطقة مكة -خاصة شمالها- وحائل والشمالية متوقعاً إن شاء الله مزيداً من الأمطار.
وأضاف: أكثِروا عباد الله من الاستغفار، فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
06:49 PM
"الحصيني": المزيد من الأمطار الليلة على مناطق مكة وحائل والشمالية
قال الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن السحب الرعدية بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين على منطقة مكة -خاصة شمالها- وحائل والشمالية متوقعاً إن شاء الله مزيداً من الأمطار.
وأضاف: أكثِروا عباد الله من الاستغفار، فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.