كشفت تقارير صحفية جزائرية ناطقة باللغة الفرنسية أن اللاعب الدولي جمال بلعمري مدافع الشباب السابق وأوليمبيك ليون الحالي على وشك العودة من جديد للدوري السعودي. وقالت صحيفة "dzairdaily" إن اللاعب على وشك الرحيل من ليون الفرنسي في الميركاتو الشتوي القادم والعودة من جديد للدوري السعودي ولكن تلك المرة ستكون مع النصر. وتابعت الصحيفة حديثها بأن النادي السعودي يرغب في استغلال موقف اللاعب الحالي مع ناديه حيث فشل في الوجود حتى الآن في أي مباراة مع فريقه الفرنسي منذ لعبه مباراة وحيدة فقط مع النادي. ويبحث النصر عن التعاقد مع مدافع جديد قد يكون بديلاً عن البرازيلي مايكون الذي بات واضحًا تراجع مستواه كثيرًا عن السابق إذ تسبب في خروج الفريق من الآسيوية بعد إضاعته لركلة ترجيح كما تسبب في ركلة جزاء في الديربي أمام الهلال. ويرغب النصر في التعاقد مع البرازيلي لوكاس فيريسيمو لاعب سانتوس لكن اللاعب لا يرغب في الانتقال للنادي السعودي إذ يفضل اللعب لصالح بنفيكا البرتغالي.

"صحيفة جزائرية": المدافع "جمال بلعمري" يقترب من "النصر" محمد السيّد سبق 2020-12-10 كشفت تقارير صحفية جزائرية ناطقة باللغة الفرنسية أن اللاعب الدولي جمال بلعمري مدافع الشباب السابق وأوليمبيك ليون الحالي على وشك العودة من جديد للدوري السعودي.



وقالت صحيفة "dzairdaily" إن اللاعب على وشك الرحيل من ليون الفرنسي في الميركاتو الشتوي القادم والعودة من جديد للدوري السعودي ولكن تلك المرة ستكون مع النصر.



وتابعت الصحيفة حديثها بأن النادي السعودي يرغب في استغلال موقف اللاعب الحالي مع ناديه حيث فشل في الوجود حتى الآن في أي مباراة مع فريقه الفرنسي منذ لعبه مباراة وحيدة فقط مع النادي.



ويبحث النصر عن التعاقد مع مدافع جديد قد يكون بديلاً عن البرازيلي مايكون الذي بات واضحًا تراجع مستواه كثيرًا عن السابق إذ تسبب في خروج الفريق من الآسيوية بعد إضاعته لركلة ترجيح كما تسبب في ركلة جزاء في الديربي أمام الهلال.



ويرغب النصر في التعاقد مع البرازيلي لوكاس فيريسيمو لاعب سانتوس لكن اللاعب لا يرغب في الانتقال للنادي السعودي إذ يفضل اللعب لصالح بنفيكا البرتغالي.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442 10:17 PM

"صحيفة جزائرية": المدافع "جمال بلعمري" يقترب من "النصر" على وشك العودة من جديد للدوري السعودي ..خلفًا لـ"مايكون"





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كشفت تقارير صحفية جزائرية ناطقة باللغة الفرنسية أن اللاعب الدولي جمال بلعمري مدافع الشباب السابق وأوليمبيك ليون الحالي على وشك العودة من جديد للدوري السعودي.



وقالت صحيفة "dzairdaily" إن اللاعب على وشك الرحيل من ليون الفرنسي في الميركاتو الشتوي القادم والعودة من جديد للدوري السعودي ولكن تلك المرة ستكون مع النصر.



وتابعت الصحيفة حديثها بأن النادي السعودي يرغب في استغلال موقف اللاعب الحالي مع ناديه حيث فشل في الوجود حتى الآن في أي مباراة مع فريقه الفرنسي منذ لعبه مباراة وحيدة فقط مع النادي.



ويبحث النصر عن التعاقد مع مدافع جديد قد يكون بديلاً عن البرازيلي مايكون الذي بات واضحًا تراجع مستواه كثيرًا عن السابق إذ تسبب في خروج الفريق من الآسيوية بعد إضاعته لركلة ترجيح كما تسبب في ركلة جزاء في الديربي أمام الهلال.



ويرغب النصر في التعاقد مع البرازيلي لوكاس فيريسيمو لاعب سانتوس لكن اللاعب لا يرغب في الانتقال للنادي السعودي إذ يفضل اللعب لصالح بنفيكا البرتغالي.