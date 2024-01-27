قال مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرفي رينارد": إن غياب اللاعب سلمان الفرج بداعي الإصابة مؤثر، ولكنه يثق في كافة اللاعبين لتحقيق الفوز. وتابع "رينارد" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان، الذي عُقد اليوم الأربعاء: "عانينا في الفترة الماضية من غياب اللاعبين ونجحنا في التغلب عليها، وهنا تأتي أهمية تواجد لاعبين مميزين في تشكيلة المنتخب، ومستعدون لهذه المرحلة من بداية التصفيات، ونعلم تمامًا أن التأهل لكأس العالم لم ينتهِ، فسنواجه منتخبًا قويًا، وأكن احترامًا كبيرًا لهذا المنتخب". وزاد مدرب الأخضر: "أعشق اللعب في ملعب الجوهرة، وقدمنا مستويات مميزة في هذا الملعب في المباريات السابقة أمام الصين واليابان، وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئًا بالكامل غدًا من قبل الجماهير ليكونوا دافعًا للاعبين لتحقيق الفوز، وإذا كنا نرغب بالفوز يجب أن نكون في أعلى مستوياتنا، والحضور الجماهيري سيكون دافعًا لنا لكسب المباراة أمام المنتخب العماني مثل ما حدث أمام اليابان والصين".

مدرب الأخضر "رينارد": غياب "الفرج" مؤثر لكن أثق في كافة اللاعبين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-26 قال مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرفي رينارد": إن غياب اللاعب سلمان الفرج بداعي الإصابة مؤثر، ولكنه يثق في كافة اللاعبين لتحقيق الفوز.



وتابع "رينارد" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان، الذي عُقد اليوم الأربعاء: "عانينا في الفترة الماضية من غياب اللاعبين ونجحنا في التغلب عليها، وهنا تأتي أهمية تواجد لاعبين مميزين في تشكيلة المنتخب، ومستعدون لهذه المرحلة من بداية التصفيات، ونعلم تمامًا أن التأهل لكأس العالم لم ينتهِ، فسنواجه منتخبًا قويًا، وأكن احترامًا كبيرًا لهذا المنتخب".



وزاد مدرب الأخضر: "أعشق اللعب في ملعب الجوهرة، وقدمنا مستويات مميزة في هذا الملعب في المباريات السابقة أمام الصين واليابان، وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئًا بالكامل غدًا من قبل الجماهير ليكونوا دافعًا للاعبين لتحقيق الفوز، وإذا كنا نرغب بالفوز يجب أن نكون في أعلى مستوياتنا، والحضور الجماهيري سيكون دافعًا لنا لكسب المباراة أمام المنتخب العماني مثل ما حدث أمام اليابان والصين".

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443 06:56 PM

اخر تعديل 27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 03:17 AM

مدرب الأخضر "رينارد": غياب "الفرج" مؤثر لكن أثق في كافة اللاعبين خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة عمان في تصفيات مونديال 2022





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قال مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرفي رينارد": إن غياب اللاعب سلمان الفرج بداعي الإصابة مؤثر، ولكنه يثق في كافة اللاعبين لتحقيق الفوز.



وتابع "رينارد" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان، الذي عُقد اليوم الأربعاء: "عانينا في الفترة الماضية من غياب اللاعبين ونجحنا في التغلب عليها، وهنا تأتي أهمية تواجد لاعبين مميزين في تشكيلة المنتخب، ومستعدون لهذه المرحلة من بداية التصفيات، ونعلم تمامًا أن التأهل لكأس العالم لم ينتهِ، فسنواجه منتخبًا قويًا، وأكن احترامًا كبيرًا لهذا المنتخب".



وزاد مدرب الأخضر: "أعشق اللعب في ملعب الجوهرة، وقدمنا مستويات مميزة في هذا الملعب في المباريات السابقة أمام الصين واليابان، وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئًا بالكامل غدًا من قبل الجماهير ليكونوا دافعًا للاعبين لتحقيق الفوز، وإذا كنا نرغب بالفوز يجب أن نكون في أعلى مستوياتنا، والحضور الجماهيري سيكون دافعًا لنا لكسب المباراة أمام المنتخب العماني مثل ما حدث أمام اليابان والصين".