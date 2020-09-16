النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقرير أمريكي: السعودية خامس أقوى دولة في العالم.. والأولى عربيًّا وإسلاميًّا

التصنيف وضع بالاعتبار مؤشرات منها الإنفاق العسكري والأسلحة التي تملكها

حلَّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا بوصفها أقوى دولة في العالم، والأولى إسلاميًّا وعربيًّا، في حين استمرت الولايات المتحدة في صدارة قائمة أقوى خمس دول في العالم لعام 2020م.

ووفقًا لموقع "إنسايدر" الأمريكي، فإن تصنيف السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا وضع في عين الاعتبار مؤشرات عدة، منها القوى العسكرية، والإنفاق العسكري، والأسلحة التي تملكها.

واستمرت أمريكا في قائمة الصدارة؛ إذ إنها تملك أقوى الأسلحة والجيوش، كما أنها تملك 20 حاملة طائرات، وهو أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، كما تتصدر قوائم المركبات المدرعة والطائرات المقاتلة والإنفاق العسكري.

أقوى 5 دول في العالم:

1- الولايات المتحدة الأمريكية.

2- الصين.

3- الهند.

4- روسيا.

5- المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقرير أمريكي: السعودية خامس أقوى دولة في العالم.. والأولى عربيًّا وإسلاميًّا
سبق

حلَّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا بوصفها أقوى دولة في العالم، والأولى إسلاميًّا وعربيًّا، في حين استمرت الولايات المتحدة في صدارة قائمة أقوى خمس دول في العالم لعام 2020م.

ووفقًا لموقع "إنسايدر" الأمريكي، فإن تصنيف السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا وضع في عين الاعتبار مؤشرات عدة، منها القوى العسكرية، والإنفاق العسكري، والأسلحة التي تملكها.

واستمرت أمريكا في قائمة الصدارة؛ إذ إنها تملك أقوى الأسلحة والجيوش، كما أنها تملك 20 حاملة طائرات، وهو أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، كما تتصدر قوائم المركبات المدرعة والطائرات المقاتلة والإنفاق العسكري.

أقوى 5 دول في العالم:

1- الولايات المتحدة الأمريكية.

2- الصين.

3- الهند.

4- روسيا.

5- المملكة العربية السعودية.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
12:45 AM

تقرير أمريكي: السعودية خامس أقوى دولة في العالم.. والأولى عربيًّا وإسلاميًّا

التصنيف وضع بالاعتبار مؤشرات منها الإنفاق العسكري والأسلحة التي تملكها

A A A
خالد علي - جدة
0
1,410

حلَّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا بوصفها أقوى دولة في العالم، والأولى إسلاميًّا وعربيًّا، في حين استمرت الولايات المتحدة في صدارة قائمة أقوى خمس دول في العالم لعام 2020م.

ووفقًا لموقع "إنسايدر" الأمريكي، فإن تصنيف السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا وضع في عين الاعتبار مؤشرات عدة، منها القوى العسكرية، والإنفاق العسكري، والأسلحة التي تملكها.

واستمرت أمريكا في قائمة الصدارة؛ إذ إنها تملك أقوى الأسلحة والجيوش، كما أنها تملك 20 حاملة طائرات، وهو أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، كما تتصدر قوائم المركبات المدرعة والطائرات المقاتلة والإنفاق العسكري.

أقوى 5 دول في العالم:

1- الولايات المتحدة الأمريكية.

2- الصين.

3- الهند.

4- روسيا.

5- المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,039
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,944
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,687
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,591

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة