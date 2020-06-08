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جامعة الملك فيصل تعلن الموافقة على فتح برنامج ماجستير "الإعلام"

كأول برنامج دراسات عليا بالشرقية.. وتلبية لرغبة الممارسين الإعلاميين

صادَقَ وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على قرار مجلس جامعة الملك فيصل في جلسته السابعة للعام الجامعي ١٤٤٠- ١٤٤١هـ، والمتضمن الموافقة على برنامج الماجستير في تخصص (الإعلام) بقسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الجامعة قطعت مؤخرًا أشواطًا كبرى في مجال استحداث برامج الدراسات العليا التخصصية والبينية، بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل، وإيمانًا من الجامعة بدورها في النهوض بالمستوى العلمي والبحثي في كل التخصصات المهنية، ولذا شكلت لجان عدة في جميع التخصصات لتطوير برامج الدراسات العليا، وتوسيع برامجها، واستيعاب الطلب المتزايد عليها.

وأكد "العوهلي" أن الجامعة مستمرة -بإذن الله تعالى- في استحداث عدد من البرامج في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

من جانبه، أعرب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لاستكمال هذا المشروع التعليمي الواعد، والذي يمثل نقلة جديدة في مسيرة كلية الآداب الزاخرة ببرامج الدراسات العليا بمرحلتيها الماجستير والدكتوراه، كما يلبي رغبة كثيرين من المتخصصين والممارسين الإعلاميين في تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية؛ حيث يضم قسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب نخبة من الأساتذة المتميزين.

وحول البدء في إعلان القبول في هذا البرنامج، بيّن سعادته أن من المتوقع إطلاق البرنامج مطلع الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441- 1442هـ، بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإدراجه ضمن منظومة برامج الدراسات العليا بالجامعة، كما أن من المتوقع قبول ٢٠ طالبًا وطالبة في الدفعة الأولى لدراسة البرنامج.

حمد بن محمد آل الشيخ جامعة الملك فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك فيصل تعلن الموافقة على فتح برنامج ماجستير "الإعلام"
سبق

صادَقَ وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على قرار مجلس جامعة الملك فيصل في جلسته السابعة للعام الجامعي ١٤٤٠- ١٤٤١هـ، والمتضمن الموافقة على برنامج الماجستير في تخصص (الإعلام) بقسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الجامعة قطعت مؤخرًا أشواطًا كبرى في مجال استحداث برامج الدراسات العليا التخصصية والبينية، بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل، وإيمانًا من الجامعة بدورها في النهوض بالمستوى العلمي والبحثي في كل التخصصات المهنية، ولذا شكلت لجان عدة في جميع التخصصات لتطوير برامج الدراسات العليا، وتوسيع برامجها، واستيعاب الطلب المتزايد عليها.

وأكد "العوهلي" أن الجامعة مستمرة -بإذن الله تعالى- في استحداث عدد من البرامج في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

من جانبه، أعرب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لاستكمال هذا المشروع التعليمي الواعد، والذي يمثل نقلة جديدة في مسيرة كلية الآداب الزاخرة ببرامج الدراسات العليا بمرحلتيها الماجستير والدكتوراه، كما يلبي رغبة كثيرين من المتخصصين والممارسين الإعلاميين في تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية؛ حيث يضم قسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب نخبة من الأساتذة المتميزين.

وحول البدء في إعلان القبول في هذا البرنامج، بيّن سعادته أن من المتوقع إطلاق البرنامج مطلع الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441- 1442هـ، بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإدراجه ضمن منظومة برامج الدراسات العليا بالجامعة، كما أن من المتوقع قبول ٢٠ طالبًا وطالبة في الدفعة الأولى لدراسة البرنامج.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:39 AM

جامعة الملك فيصل تعلن الموافقة على فتح برنامج ماجستير "الإعلام"

كأول برنامج دراسات عليا بالشرقية.. وتلبية لرغبة الممارسين الإعلاميين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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صادَقَ وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على قرار مجلس جامعة الملك فيصل في جلسته السابعة للعام الجامعي ١٤٤٠- ١٤٤١هـ، والمتضمن الموافقة على برنامج الماجستير في تخصص (الإعلام) بقسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الجامعة قطعت مؤخرًا أشواطًا كبرى في مجال استحداث برامج الدراسات العليا التخصصية والبينية، بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل، وإيمانًا من الجامعة بدورها في النهوض بالمستوى العلمي والبحثي في كل التخصصات المهنية، ولذا شكلت لجان عدة في جميع التخصصات لتطوير برامج الدراسات العليا، وتوسيع برامجها، واستيعاب الطلب المتزايد عليها.

وأكد "العوهلي" أن الجامعة مستمرة -بإذن الله تعالى- في استحداث عدد من البرامج في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

من جانبه، أعرب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لاستكمال هذا المشروع التعليمي الواعد، والذي يمثل نقلة جديدة في مسيرة كلية الآداب الزاخرة ببرامج الدراسات العليا بمرحلتيها الماجستير والدكتوراه، كما يلبي رغبة كثيرين من المتخصصين والممارسين الإعلاميين في تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية؛ حيث يضم قسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب نخبة من الأساتذة المتميزين.

وحول البدء في إعلان القبول في هذا البرنامج، بيّن سعادته أن من المتوقع إطلاق البرنامج مطلع الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441- 1442هـ، بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإدراجه ضمن منظومة برامج الدراسات العليا بالجامعة، كما أن من المتوقع قبول ٢٠ طالبًا وطالبة في الدفعة الأولى لدراسة البرنامج.

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