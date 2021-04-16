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كورونا في فلسطين.. 1774 إصابة جديدة و19 حالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. نسبة التعافي بلغت 88.6 %

سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 حالة وفاة و1774 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2276 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 172 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 514 مريضاً.

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كورونا في فلسطين.. 1774 إصابة جديدة و19 حالة وفاة
سبق

سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 حالة وفاة و1774 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2276 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 172 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 514 مريضاً.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
03:35 PM

كورونا في فلسطين.. 1774 إصابة جديدة و19 حالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. نسبة التعافي بلغت 88.6 %

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 حالة وفاة و1774 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2276 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 172 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 514 مريضاً.

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