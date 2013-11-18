92 شخصاً يموتون أسبوعياً بسبب التدخين في السعودية

بحسب إحصائية نشرتها "مدينة الملك عبدالله الطبية" بمكة

كشفت إحصائية طبية عن أعداد وفيات التدخين في المملكة العربية السعودية؛ حيث يموت كل أسبوع 92 شخصاً بسبب التبغ.



وتفصيلاً؛ بحسب إحصائية نشرتها مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة نقلاً عن وزارة الصحة؛ فإن التدخين يودي بحياة 71 من الرجال و21 من النساء كل أسبوع في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعادل أكثر من خمسة آلاف شخص تقريباً يموتون كل عام بسبب الأمراض التي يسببها التبغ.

