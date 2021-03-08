تلقى محافظ ميسان محمد بن عبدالرحمن آل شيبان اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا كوفيد 19 بمقر مركز اللقاح بمحافظة ميسان.
"آل شيبان" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بميسان
تلقى محافظ ميسان محمد بن عبدالرحمن آل شيبان اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا كوفيد 19 بمقر مركز اللقاح بمحافظة ميسان.
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"آل شيبان" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بميسانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-08
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
10:51 PM
"آل شيبان" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بميسان
تلقى محافظ ميسان محمد بن عبدالرحمن آل شيبان اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا كوفيد 19 بمقر مركز اللقاح بمحافظة ميسان.
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