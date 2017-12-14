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علماء بالصين: الأشخاص الذين ينامون في النهار معرّضون للإصابة بجلطة دماغية

توصل علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين، إلى استنتاج يفيد بأن الأشخاص الذين ينامون في النهار، أو يغفون أكثر من تسع ساعات في الليل معرّضون للإصابة بجلطة دماغية.

أجرى العلماء تجربة استمرت ست سنوات، شارك فيها 31.7 ألف شخص، لم يسبق أن أُصيبوا بجلطة دماغية أو مشكلات صحية أخرى.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجراه الباحثون: 8% من المشتركين في التجربة كانوا ينامون 90 دقيقة وأكثر في النهار. و24% ينامون تسع ساعات وأكثر في اليوم. وظهر أن هؤلاء أُصيبوا بالجلطة الدماغية أكثر من الذين كانوا ينامون 7-8 ساعات في اليوم بنسبة 23%، في حين أن الذين ينامون ليلاً ونهاراً ارتفعت هذه النسبة إلى 85%.

يُذكر أن العالم الروسي ميخائيل بولويكتوف؛ من أكاديمية سيتشينوف الطبية، دحض الوهم الشائع، بأن النوم الطويل أيام العطل، يعوّض التعب والإرهاق وقلة النوم خلال الأسبوع.

الصين النوم في النهار جلطة دماغية

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علماء بالصين: الأشخاص الذين ينامون في النهار معرّضون للإصابة بجلطة دماغية
سبق

توصل علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين، إلى استنتاج يفيد بأن الأشخاص الذين ينامون في النهار، أو يغفون أكثر من تسع ساعات في الليل معرّضون للإصابة بجلطة دماغية.

أجرى العلماء تجربة استمرت ست سنوات، شارك فيها 31.7 ألف شخص، لم يسبق أن أُصيبوا بجلطة دماغية أو مشكلات صحية أخرى.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجراه الباحثون: 8% من المشتركين في التجربة كانوا ينامون 90 دقيقة وأكثر في النهار. و24% ينامون تسع ساعات وأكثر في اليوم. وظهر أن هؤلاء أُصيبوا بالجلطة الدماغية أكثر من الذين كانوا ينامون 7-8 ساعات في اليوم بنسبة 23%، في حين أن الذين ينامون ليلاً ونهاراً ارتفعت هذه النسبة إلى 85%.

يُذكر أن العالم الروسي ميخائيل بولويكتوف؛ من أكاديمية سيتشينوف الطبية، دحض الوهم الشائع، بأن النوم الطويل أيام العطل، يعوّض التعب والإرهاق وقلة النوم خلال الأسبوع.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
01:16 PM

علماء بالصين: الأشخاص الذين ينامون في النهار معرّضون للإصابة بجلطة دماغية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توصل علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين، إلى استنتاج يفيد بأن الأشخاص الذين ينامون في النهار، أو يغفون أكثر من تسع ساعات في الليل معرّضون للإصابة بجلطة دماغية.

أجرى العلماء تجربة استمرت ست سنوات، شارك فيها 31.7 ألف شخص، لم يسبق أن أُصيبوا بجلطة دماغية أو مشكلات صحية أخرى.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجراه الباحثون: 8% من المشتركين في التجربة كانوا ينامون 90 دقيقة وأكثر في النهار. و24% ينامون تسع ساعات وأكثر في اليوم. وظهر أن هؤلاء أُصيبوا بالجلطة الدماغية أكثر من الذين كانوا ينامون 7-8 ساعات في اليوم بنسبة 23%، في حين أن الذين ينامون ليلاً ونهاراً ارتفعت هذه النسبة إلى 85%.

يُذكر أن العالم الروسي ميخائيل بولويكتوف؛ من أكاديمية سيتشينوف الطبية، دحض الوهم الشائع، بأن النوم الطويل أيام العطل، يعوّض التعب والإرهاق وقلة النوم خلال الأسبوع.

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