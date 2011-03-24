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شاهد.. مفتي عام المملكة يرفع الأذان بالجامع الكبير نيابة عن المؤذن

عبر مقطع متداول اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لمفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء؛ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وهو يرفع الأذان بجامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض.

وتم تداول المقطع بنطاق واسع والذي ظهر سماحة المفتي وهو يرفع الأذان بالجامع نيابة عن المؤذن بصوت ندي.

الجدير بالذكر أن الجامع الكبير معلم من معالم العاصمة ويسمى جامع الإمام تركي بن عبد الله يقع في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض, وقد أنشئ في عهد الإمام تركي بن عبد الله، ويعد الجامع من أكبر المساجد في مدينة الرياض وأهمها وقد مر بتوسعات عديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مفتي عام المملكة يرفع الأذان بالجامع الكبير نيابة عن المؤذن
سبق

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لمفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء؛ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وهو يرفع الأذان بجامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض.

وتم تداول المقطع بنطاق واسع والذي ظهر سماحة المفتي وهو يرفع الأذان بالجامع نيابة عن المؤذن بصوت ندي.

الجدير بالذكر أن الجامع الكبير معلم من معالم العاصمة ويسمى جامع الإمام تركي بن عبد الله يقع في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض, وقد أنشئ في عهد الإمام تركي بن عبد الله، ويعد الجامع من أكبر المساجد في مدينة الرياض وأهمها وقد مر بتوسعات عديدة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:56 AM

شاهد.. مفتي عام المملكة يرفع الأذان بالجامع الكبير نيابة عن المؤذن

عبر مقطع متداول اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
19,617

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لمفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء؛ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وهو يرفع الأذان بجامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض.

وتم تداول المقطع بنطاق واسع والذي ظهر سماحة المفتي وهو يرفع الأذان بالجامع نيابة عن المؤذن بصوت ندي.

الجدير بالذكر أن الجامع الكبير معلم من معالم العاصمة ويسمى جامع الإمام تركي بن عبد الله يقع في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض, وقد أنشئ في عهد الإمام تركي بن عبد الله، ويعد الجامع من أكبر المساجد في مدينة الرياض وأهمها وقد مر بتوسعات عديدة.

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