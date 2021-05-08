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الهزيمة السابعة على التوالي.. التعاون يزيد متاعب الأهلي

في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نجح التعاون في خطف فوز ثمين من مضيفه الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أُقيم بينهما على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 44 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة الـ35 بالمركز التاسع.

وافتتح النجم الكاميروني ليندر تاوامبا لاعب التعاون أهداف المباراة بالدقيقة الـ21 بعد أن تلقى تمريرة بينية من الأرجنتيني كاكو، وضعته بحالة انفراد بالمرمى، لم يتوانَ في إيداعها الشباك مسجلاً هدفه رقم 13 هذا الموسم. ورفض سلمان المؤشر ذهاب فريقه إلى الاستراحة متأخرًا بالنتيجة حينما تمكن من تعديل النتيجة قبل 3 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للشوط مستغلاً تمريرة مثالية من نوح الموسى؛ لينفرد بالمرمى ويسدد بطريقة ذكية من فوق الحارس كاسيو.

ومع بداية الشوط الثاني وضع النجم الأرجنتيني كاكو التعاون بالمقدمة مجددًا بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ55، وعاد سلمان المؤشر من جديد ليعدل النتيجة للأهلي بإحرازه الهدف الثاني من علامة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ71. وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (91) أضاف المدافع أحمد عسيري هدفًا قاتلاً للتعاون من ضربة رأس قوية، لم يتمكن حارس الأهلي من التصدي لها. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل عزز علي النمر تقدم التعاون بالهدف الرابع.

وشهدت المباراة طرد لاعب التعاون محمد الغامدي بعد أن أشهر الحكم سلطان الحربي البطاقة الصفراء الثانية في وجهه بسبب الخشونة على حسين المقهوي داخل منطقة الجزاء، أدت لحصوله على الإنذار الثاني.

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الهزيمة السابعة على التوالي.. التعاون يزيد متاعب الأهلي
سبق

نجح التعاون في خطف فوز ثمين من مضيفه الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أُقيم بينهما على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 44 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة الـ35 بالمركز التاسع.

وافتتح النجم الكاميروني ليندر تاوامبا لاعب التعاون أهداف المباراة بالدقيقة الـ21 بعد أن تلقى تمريرة بينية من الأرجنتيني كاكو، وضعته بحالة انفراد بالمرمى، لم يتوانَ في إيداعها الشباك مسجلاً هدفه رقم 13 هذا الموسم. ورفض سلمان المؤشر ذهاب فريقه إلى الاستراحة متأخرًا بالنتيجة حينما تمكن من تعديل النتيجة قبل 3 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للشوط مستغلاً تمريرة مثالية من نوح الموسى؛ لينفرد بالمرمى ويسدد بطريقة ذكية من فوق الحارس كاسيو.

ومع بداية الشوط الثاني وضع النجم الأرجنتيني كاكو التعاون بالمقدمة مجددًا بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ55، وعاد سلمان المؤشر من جديد ليعدل النتيجة للأهلي بإحرازه الهدف الثاني من علامة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ71. وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (91) أضاف المدافع أحمد عسيري هدفًا قاتلاً للتعاون من ضربة رأس قوية، لم يتمكن حارس الأهلي من التصدي لها. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل عزز علي النمر تقدم التعاون بالهدف الرابع.

وشهدت المباراة طرد لاعب التعاون محمد الغامدي بعد أن أشهر الحكم سلطان الحربي البطاقة الصفراء الثانية في وجهه بسبب الخشونة على حسين المقهوي داخل منطقة الجزاء، أدت لحصوله على الإنذار الثاني.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
12:16 AM

الهزيمة السابعة على التوالي.. التعاون يزيد متاعب الأهلي

في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح التعاون في خطف فوز ثمين من مضيفه الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أُقيم بينهما على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 44 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة الـ35 بالمركز التاسع.

وافتتح النجم الكاميروني ليندر تاوامبا لاعب التعاون أهداف المباراة بالدقيقة الـ21 بعد أن تلقى تمريرة بينية من الأرجنتيني كاكو، وضعته بحالة انفراد بالمرمى، لم يتوانَ في إيداعها الشباك مسجلاً هدفه رقم 13 هذا الموسم. ورفض سلمان المؤشر ذهاب فريقه إلى الاستراحة متأخرًا بالنتيجة حينما تمكن من تعديل النتيجة قبل 3 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للشوط مستغلاً تمريرة مثالية من نوح الموسى؛ لينفرد بالمرمى ويسدد بطريقة ذكية من فوق الحارس كاسيو.

ومع بداية الشوط الثاني وضع النجم الأرجنتيني كاكو التعاون بالمقدمة مجددًا بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ55، وعاد سلمان المؤشر من جديد ليعدل النتيجة للأهلي بإحرازه الهدف الثاني من علامة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ71. وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (91) أضاف المدافع أحمد عسيري هدفًا قاتلاً للتعاون من ضربة رأس قوية، لم يتمكن حارس الأهلي من التصدي لها. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل عزز علي النمر تقدم التعاون بالهدف الرابع.

وشهدت المباراة طرد لاعب التعاون محمد الغامدي بعد أن أشهر الحكم سلطان الحربي البطاقة الصفراء الثانية في وجهه بسبب الخشونة على حسين المقهوي داخل منطقة الجزاء، أدت لحصوله على الإنذار الثاني.

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