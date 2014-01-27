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القاهرة.. لجنة تفتيش روسية تتفقد مطار الغردقة وتوقعات باستئناف الرحلات السياحية قريباً

قالت وسائل إعلام مصرية: إن لجنة روسية يُتَوقع أن تصل مطار الغردقة في مصر، اليوم الأربعاء؛ لتفقّد الإجراءات الأمنية هناك، في خطوة تهدف لعودة السياحة الروسية إلى هذا المنتجع المصري المطل على البحر الأحمر.

طبقاً لموقع "اليوم السابع"، من المقرر أن تصل اليوم لجنة روسية مكونة من خبراء من وزارة النقل والطيران والأمن الروسي، لتفقد الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة داخل مطار الغردقة الدولي.

وستُجْري اللجنة عملية متابعة للإجراءات الأمنية وفحص أجهزة التفتيش والتأكد من الالتزام بمعدلات الأمان داخل المطار، وتطبيق الإجراءات على المسافرين من وإلى المطار، مؤكداً أن اللجنة ستقضي في مدينة الغردقة أسبوعاً؛ لتفقّد الإجراءات الأمنية بالمطار.

اللجنة تعد آخر لجان التفتيش الروسية، حيث من المقرر أن تعود السياحة الروسية لمصر خلال النصف الأول من 2021.

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القاهرة.. لجنة تفتيش روسية تتفقد مطار الغردقة وتوقعات باستئناف الرحلات السياحية قريباً
سبق

قالت وسائل إعلام مصرية: إن لجنة روسية يُتَوقع أن تصل مطار الغردقة في مصر، اليوم الأربعاء؛ لتفقّد الإجراءات الأمنية هناك، في خطوة تهدف لعودة السياحة الروسية إلى هذا المنتجع المصري المطل على البحر الأحمر.

طبقاً لموقع "اليوم السابع"، من المقرر أن تصل اليوم لجنة روسية مكونة من خبراء من وزارة النقل والطيران والأمن الروسي، لتفقد الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة داخل مطار الغردقة الدولي.

وستُجْري اللجنة عملية متابعة للإجراءات الأمنية وفحص أجهزة التفتيش والتأكد من الالتزام بمعدلات الأمان داخل المطار، وتطبيق الإجراءات على المسافرين من وإلى المطار، مؤكداً أن اللجنة ستقضي في مدينة الغردقة أسبوعاً؛ لتفقّد الإجراءات الأمنية بالمطار.

اللجنة تعد آخر لجان التفتيش الروسية، حيث من المقرر أن تعود السياحة الروسية لمصر خلال النصف الأول من 2021.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
05:37 PM

القاهرة.. لجنة تفتيش روسية تتفقد مطار الغردقة وتوقعات باستئناف الرحلات السياحية قريباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام مصرية: إن لجنة روسية يُتَوقع أن تصل مطار الغردقة في مصر، اليوم الأربعاء؛ لتفقّد الإجراءات الأمنية هناك، في خطوة تهدف لعودة السياحة الروسية إلى هذا المنتجع المصري المطل على البحر الأحمر.

طبقاً لموقع "اليوم السابع"، من المقرر أن تصل اليوم لجنة روسية مكونة من خبراء من وزارة النقل والطيران والأمن الروسي، لتفقد الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة داخل مطار الغردقة الدولي.

وستُجْري اللجنة عملية متابعة للإجراءات الأمنية وفحص أجهزة التفتيش والتأكد من الالتزام بمعدلات الأمان داخل المطار، وتطبيق الإجراءات على المسافرين من وإلى المطار، مؤكداً أن اللجنة ستقضي في مدينة الغردقة أسبوعاً؛ لتفقّد الإجراءات الأمنية بالمطار.

اللجنة تعد آخر لجان التفتيش الروسية، حيث من المقرر أن تعود السياحة الروسية لمصر خلال النصف الأول من 2021.

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