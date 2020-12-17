بعد 13 عاماً من تنفيذه.. أول قاض حاكم صدام حسين لم يؤيد إعدامه

أشار إلى أنه حرص أن يكون مهنياً وحيادياً

كشف القاضي العراقي رزكار محمد أمين، أول قاض تولى محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أنه لم يكن يؤيد إصدار حكم الإعدام بحقه.

وفي تفسير موقفه، قال "أمين" في مقابلة خاصة مع قناة "كوردستان 24" أوردتها "سبوتنيك": "لم أكن أؤيد إصدار حكم الإعدام بحق صدام حسين؛ لأنني ضد حكم الإعدام لأي شخص عموماً".

ورفض القاضي العراق تقييم الحكم الصادر على صدام حسين إن كان سيئاً أو جيداً.

وذكر "أمين" أنه حرص أن يكون مهنياً وحيادياً في إطلاق الحكم لذلك تجنب أي لقاء بينه وبين صدام حسين خارج المحكمة.

ونفذ حكم الإعدام في صدام حسين فجر يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) 2006.