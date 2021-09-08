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عسير.. حالة أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساء.

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عسير.. حالة أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساء
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساء.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
11:20 AM

عسير.. حالة أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساء.

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