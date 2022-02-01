انتحار أحد موظفي "تويوتا" بسبب ضغوط العمل.. والشركة تُعَوّض أسرته وتعتذر

الحكومة اليابانية تَلَقّت 2835 شكوى تتعلق بوفياتٍ بسبب العمل الزائد في 2020

تَوصلت تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، إلى تسوية في الدعوى القضائية التي ألقت فيها باللوم على العمل الزائد والمضايقات في الشركة، في انتحار أحد موظفيها.

وذكر بيان للشركة، يوم الثلاثاء، أن رئيس شركة تويوتا موتور أكيو تويودا، تتقدم باعتذار للأسرة، دون أن يتم ذكر أية تفاصيل عن التسوية المالية؛ لكن تقارير إعلامية يابانية أشارت إلى أن الدعوى التي أقامتها أسرة الموظف، طلبت تعويضًا بقيمة 123 مليون ين (1.1 مليون دولار).

وقالت الزوجة للصحفيين إنها شعرت بأن زوجها، الذي كان في الأربعين من عمره آنذاك، كان سيتفهم ذلك، وأنها تعتقد أن لدى تويوتا فرصة للتغيير نحو الأفضل وفق "أسوشيتد برس".

ووعدت تويوتا بفتح تحقيق في القضية لمنع تكرارها، واعتذرت عن معاناة الأسرة.

وأضافت الشركة في بيانها: "نسعى في الوقت الراهن إلى خلق بيئة عمل أكثر شفافية، تُيَسر على الأفراد الإفصاحَ عن شكواهم، بالإضافة إلى إدارة خالية من مضايقات السلطة؛ بحيث يمكن لكل موظف العمل دون خوف".

وتُعتبر الوفيات الناجمة عن إرهاق وضغوط العمل -بما في ذلك حالات الانتحار- مشكلة شائعة في اليابان، كما باتت المشكلات مع المديرين المسيئين، تحظى باهتمام أكبر.

وتَلَقّت الحكومة اليابانية 2835 شكوى تتعلق بوفيات بسبب العمل الزائد في عام 2020، وسددت الشركات تعويضات في أكثر من 800 شكوى، بينها حالات انتحار.