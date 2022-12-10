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"الديلي ميل": هندية تنجب "حورية بحر"

ماتت بعد 4 ساعات من ولادتها

سلطت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية الضوء على حالة ولادة غريبة للغاية؛ إذ أنجبت امرأة أول طفل يشبه "حورية البحر" في الهند، لكنه توفي بعد أربع ساعات فقط من الولادة.

ولم يُذكر اسم الطفل؛ لأنه توفي سريعًا، وكان جنسه غير واضح بسبب أن الحوض مغلق، والساقين ملتصقان. وأكد الأطباء أنه عانى حالة نادرة، تُعرف باسم سيرينوميليا أو "متلازمة حورية البحر".

ونقل موقع "اليوم السابع" عن الصحيفة البريطانية أن الهندية (مسكورا - 23 عامًا) ولدت طبيعيًّا صباح يوم الأربعاء الماضي في المستشفى الحكومي "تشيتارانجان ديفا سادان" في كلكتا شرق الهند.

وبسبب نقص المال كانت السيدة الهندية غير قادرة على تحمُّل أي تكاليف للسونار خلال فترة الحمل؛ وبالتالي لم تعلم بالحالة إلا بعد الولادة.

وقال الطبيب "سوديب ساها"، أخصائي الأطفال في المستشفى: "الوالدان من العمال، ولم يسعيا للحصول على الدواء المناسب خلال فترة الحمل بسبب نقص المال، وعدم التغذية السليمة والدورة الدموية الضعيفة للطفل من الأم يمكن أن يخلقا هذا النوع من الشذوذ".

ويعتقد أن متلازمة حورية البحر تؤثر على واحد من كل 60 ألفًا إلى 100 ألف ولادة.

وقال المؤرخ الطبي "ليندسي فيتزاريس"، الذي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد، إن هذا الاضطراب يحدث بسبب عدم وصول إمدادات كافية من الدم إلى الجنين، مؤكدًا أن متلازمة "سيرينوميليا" قاتلة للغاية؛ لأنها تسبب الفشل الكلوي، وتضر بالمثانة.

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"الديلي ميل": هندية تنجب "حورية بحر"
سبق

سلطت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية الضوء على حالة ولادة غريبة للغاية؛ إذ أنجبت امرأة أول طفل يشبه "حورية البحر" في الهند، لكنه توفي بعد أربع ساعات فقط من الولادة.

ولم يُذكر اسم الطفل؛ لأنه توفي سريعًا، وكان جنسه غير واضح بسبب أن الحوض مغلق، والساقين ملتصقان. وأكد الأطباء أنه عانى حالة نادرة، تُعرف باسم سيرينوميليا أو "متلازمة حورية البحر".

ونقل موقع "اليوم السابع" عن الصحيفة البريطانية أن الهندية (مسكورا - 23 عامًا) ولدت طبيعيًّا صباح يوم الأربعاء الماضي في المستشفى الحكومي "تشيتارانجان ديفا سادان" في كلكتا شرق الهند.

وبسبب نقص المال كانت السيدة الهندية غير قادرة على تحمُّل أي تكاليف للسونار خلال فترة الحمل؛ وبالتالي لم تعلم بالحالة إلا بعد الولادة.

وقال الطبيب "سوديب ساها"، أخصائي الأطفال في المستشفى: "الوالدان من العمال، ولم يسعيا للحصول على الدواء المناسب خلال فترة الحمل بسبب نقص المال، وعدم التغذية السليمة والدورة الدموية الضعيفة للطفل من الأم يمكن أن يخلقا هذا النوع من الشذوذ".

ويعتقد أن متلازمة حورية البحر تؤثر على واحد من كل 60 ألفًا إلى 100 ألف ولادة.

وقال المؤرخ الطبي "ليندسي فيتزاريس"، الذي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد، إن هذا الاضطراب يحدث بسبب عدم وصول إمدادات كافية من الدم إلى الجنين، مؤكدًا أن متلازمة "سيرينوميليا" قاتلة للغاية؛ لأنها تسبب الفشل الكلوي، وتضر بالمثانة.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
11:30 PM

"الديلي ميل": هندية تنجب "حورية بحر"

ماتت بعد 4 ساعات من ولادتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلطت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية الضوء على حالة ولادة غريبة للغاية؛ إذ أنجبت امرأة أول طفل يشبه "حورية البحر" في الهند، لكنه توفي بعد أربع ساعات فقط من الولادة.

ولم يُذكر اسم الطفل؛ لأنه توفي سريعًا، وكان جنسه غير واضح بسبب أن الحوض مغلق، والساقين ملتصقان. وأكد الأطباء أنه عانى حالة نادرة، تُعرف باسم سيرينوميليا أو "متلازمة حورية البحر".

ونقل موقع "اليوم السابع" عن الصحيفة البريطانية أن الهندية (مسكورا - 23 عامًا) ولدت طبيعيًّا صباح يوم الأربعاء الماضي في المستشفى الحكومي "تشيتارانجان ديفا سادان" في كلكتا شرق الهند.

وبسبب نقص المال كانت السيدة الهندية غير قادرة على تحمُّل أي تكاليف للسونار خلال فترة الحمل؛ وبالتالي لم تعلم بالحالة إلا بعد الولادة.

وقال الطبيب "سوديب ساها"، أخصائي الأطفال في المستشفى: "الوالدان من العمال، ولم يسعيا للحصول على الدواء المناسب خلال فترة الحمل بسبب نقص المال، وعدم التغذية السليمة والدورة الدموية الضعيفة للطفل من الأم يمكن أن يخلقا هذا النوع من الشذوذ".

ويعتقد أن متلازمة حورية البحر تؤثر على واحد من كل 60 ألفًا إلى 100 ألف ولادة.

وقال المؤرخ الطبي "ليندسي فيتزاريس"، الذي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد، إن هذا الاضطراب يحدث بسبب عدم وصول إمدادات كافية من الدم إلى الجنين، مؤكدًا أن متلازمة "سيرينوميليا" قاتلة للغاية؛ لأنها تسبب الفشل الكلوي، وتضر بالمثانة.

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