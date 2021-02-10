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جامعة الملك فيصل تعلن عن فتح برنامج ماجستير "الهندسة الكهربائية"

إسهامًا في إعداد كوادر وطنية متخصصة تلبي الاحتياج التنموي الوطني

أعلنت جامعة الملك فيصل، عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير الهندسة الكهربائية المقدم من كلية الهندسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442- 1443هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي قائلًا: إن الجامعة في ظل ما تلقاه من رعاية واهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة، ومن متابعة ودعم من وزارة التعليم، تواصل تقدّمها في مجال استحداث برامج الدراسات العليا بمساراتها المتعددة وأنماطها المتنوعة؛ مما أسهم في زيادة لافتة في نسبة الدارسين والدارسات، مع تحقق جودة النشر العلمي، وارتفاع معدلاته، وتعزيز مساهمة الجامعة في التدريب المهني والمهاري، وبما يلبي الاحتياج التنموي الوطني من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة على مستوى عالٍ من الجودة والتأهيل.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري، أن هذا البرنامج الذي تقدمه كلية الهندسة يأتي تحقيقًا لتطلعات الجامعة الطموحة في تعزيز حضورها الوطني، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القوى العاملة التي تلبي الاحتياجات المحلية للمستثمرين وصناع القرار، وحيث يمكن للبرنامج إعداد مهندسين متخصصين في قطاعات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والإلكترونيات، وتطوير مهارات الدارسين لتصميم وتطوير النظم الحديثة؛ حيث تم تحديد هذه القطاعات من بين القطاعات التسعة ذات الأولوية، والمستمدة من هوية الجامعة.

وحول بدء القبول في البرنامج، بيّن أن العمل قائم على التأكد من جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين للبرنامج والذي سيقتصر في الدفعة الأولى على الذكور فقط، وأن البرنامج يتضمن مسارين: مسار الماجستير المنتهي برسالة علمية، ومسار الماجستير المنتهي بمشروع بحثي، وسوف يتم إعلان موعد فتح البوابة عند الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة.

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جامعة الملك فيصل تعلن عن فتح برنامج ماجستير "الهندسة الكهربائية"
سبق

أعلنت جامعة الملك فيصل، عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير الهندسة الكهربائية المقدم من كلية الهندسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442- 1443هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي قائلًا: إن الجامعة في ظل ما تلقاه من رعاية واهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة، ومن متابعة ودعم من وزارة التعليم، تواصل تقدّمها في مجال استحداث برامج الدراسات العليا بمساراتها المتعددة وأنماطها المتنوعة؛ مما أسهم في زيادة لافتة في نسبة الدارسين والدارسات، مع تحقق جودة النشر العلمي، وارتفاع معدلاته، وتعزيز مساهمة الجامعة في التدريب المهني والمهاري، وبما يلبي الاحتياج التنموي الوطني من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة على مستوى عالٍ من الجودة والتأهيل.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري، أن هذا البرنامج الذي تقدمه كلية الهندسة يأتي تحقيقًا لتطلعات الجامعة الطموحة في تعزيز حضورها الوطني، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القوى العاملة التي تلبي الاحتياجات المحلية للمستثمرين وصناع القرار، وحيث يمكن للبرنامج إعداد مهندسين متخصصين في قطاعات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والإلكترونيات، وتطوير مهارات الدارسين لتصميم وتطوير النظم الحديثة؛ حيث تم تحديد هذه القطاعات من بين القطاعات التسعة ذات الأولوية، والمستمدة من هوية الجامعة.

وحول بدء القبول في البرنامج، بيّن أن العمل قائم على التأكد من جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين للبرنامج والذي سيقتصر في الدفعة الأولى على الذكور فقط، وأن البرنامج يتضمن مسارين: مسار الماجستير المنتهي برسالة علمية، ومسار الماجستير المنتهي بمشروع بحثي، وسوف يتم إعلان موعد فتح البوابة عند الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
11:15 AM

جامعة الملك فيصل تعلن عن فتح برنامج ماجستير "الهندسة الكهربائية"

إسهامًا في إعداد كوادر وطنية متخصصة تلبي الاحتياج التنموي الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جامعة الملك فيصل، عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير الهندسة الكهربائية المقدم من كلية الهندسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442- 1443هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي قائلًا: إن الجامعة في ظل ما تلقاه من رعاية واهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة، ومن متابعة ودعم من وزارة التعليم، تواصل تقدّمها في مجال استحداث برامج الدراسات العليا بمساراتها المتعددة وأنماطها المتنوعة؛ مما أسهم في زيادة لافتة في نسبة الدارسين والدارسات، مع تحقق جودة النشر العلمي، وارتفاع معدلاته، وتعزيز مساهمة الجامعة في التدريب المهني والمهاري، وبما يلبي الاحتياج التنموي الوطني من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة على مستوى عالٍ من الجودة والتأهيل.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري، أن هذا البرنامج الذي تقدمه كلية الهندسة يأتي تحقيقًا لتطلعات الجامعة الطموحة في تعزيز حضورها الوطني، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القوى العاملة التي تلبي الاحتياجات المحلية للمستثمرين وصناع القرار، وحيث يمكن للبرنامج إعداد مهندسين متخصصين في قطاعات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والإلكترونيات، وتطوير مهارات الدارسين لتصميم وتطوير النظم الحديثة؛ حيث تم تحديد هذه القطاعات من بين القطاعات التسعة ذات الأولوية، والمستمدة من هوية الجامعة.

وحول بدء القبول في البرنامج، بيّن أن العمل قائم على التأكد من جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين للبرنامج والذي سيقتصر في الدفعة الأولى على الذكور فقط، وأن البرنامج يتضمن مسارين: مسار الماجستير المنتهي برسالة علمية، ومسار الماجستير المنتهي بمشروع بحثي، وسوف يتم إعلان موعد فتح البوابة عند الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة.

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