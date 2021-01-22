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"‏الأرصاد" تحذر من "القاتل الأسود" خلال فصل الشتاء

خبير: موجة البرد الحالية الأشد خلال الموسم الحالي

حذرت الأرصاد من "القاتل الأسود" في ذروة فصل الشتاء، فيما وصف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل محمود القازنلي، موجة البرد الحالية بأنها أشد كتلة هوائية باردة أثرت على أجواء المملكة هذا الشتاء.

وأشار في حديث لقناة "الإخبارية" إلى أن العاصمة الرياض سجلت فجر اليوم 4 درجات مئوية، متوقعاً استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: "نعيش حالياً ذروة الشتاء وهذه أقوى كتلة هوائية باردة مرت علينا في فصل الشتاء هذا العام، لكن سنشهد خلال الأيام المقبلة، منخفضات أخرى قد تصاحبها كتل هوائية قادمة من القطب الشمالي، تكون أبرد مع احتمالية تساقط الثلوج خلال المنخفض القادم.

وتابع: "نخشى من درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى الصفر المئوي أو ما دونه، في أن تتسبب في تكوّن الصقيع أو ما يعرف بالقاتل الأسود، وذلك عند ساعات الفجر الأولى، خاصة على الطرقات السريعة وزجاج السيارات وأوراق النباتات.

وعن سبب تسمية الصقيع بـ"القاتل الأسود" لعدم ملاحظته أثناء سير السيارات على الإسفلت، مما يصعب التحكم والسيطرة عليها، وما يتسبب في حصول الحوادث.

ودعا إلى أخذ الحذر حال الخروج فجأة من الأماكن الدافئة إلى الباردة، والحرص على تناول المأكولات الدسمة والمشروبات الدافئة التي تساعد على الدفء، والحذر من النوم والنار مشتعلة، حتى لا تتسبب الغازات في حدوث اختناقات.

ولفت إلى أنه يتوقع خلال المنخفضات والفترة الانتقالية المقبلة من فصل الشتاء إلى فصل الخريف سقوط أمطار غزيرة.

ورفض محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل محمود القازنلي، الانضمام لدعوات مختصين في عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة في ظل الأجواء الشتوية الباردة، قائلاً: "اخرجوا وعيشوا وتعايشوا ودعونا نعيش متعة الأجواء الباردة والشتوية ولا تفوتوا الفرصة".

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"‏الأرصاد" تحذر من "القاتل الأسود" خلال فصل الشتاء
سبق

حذرت الأرصاد من "القاتل الأسود" في ذروة فصل الشتاء، فيما وصف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل محمود القازنلي، موجة البرد الحالية بأنها أشد كتلة هوائية باردة أثرت على أجواء المملكة هذا الشتاء.

وأشار في حديث لقناة "الإخبارية" إلى أن العاصمة الرياض سجلت فجر اليوم 4 درجات مئوية، متوقعاً استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: "نعيش حالياً ذروة الشتاء وهذه أقوى كتلة هوائية باردة مرت علينا في فصل الشتاء هذا العام، لكن سنشهد خلال الأيام المقبلة، منخفضات أخرى قد تصاحبها كتل هوائية قادمة من القطب الشمالي، تكون أبرد مع احتمالية تساقط الثلوج خلال المنخفض القادم.

وتابع: "نخشى من درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى الصفر المئوي أو ما دونه، في أن تتسبب في تكوّن الصقيع أو ما يعرف بالقاتل الأسود، وذلك عند ساعات الفجر الأولى، خاصة على الطرقات السريعة وزجاج السيارات وأوراق النباتات.

وعن سبب تسمية الصقيع بـ"القاتل الأسود" لعدم ملاحظته أثناء سير السيارات على الإسفلت، مما يصعب التحكم والسيطرة عليها، وما يتسبب في حصول الحوادث.

ودعا إلى أخذ الحذر حال الخروج فجأة من الأماكن الدافئة إلى الباردة، والحرص على تناول المأكولات الدسمة والمشروبات الدافئة التي تساعد على الدفء، والحذر من النوم والنار مشتعلة، حتى لا تتسبب الغازات في حدوث اختناقات.

ولفت إلى أنه يتوقع خلال المنخفضات والفترة الانتقالية المقبلة من فصل الشتاء إلى فصل الخريف سقوط أمطار غزيرة.

ورفض محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل محمود القازنلي، الانضمام لدعوات مختصين في عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة في ظل الأجواء الشتوية الباردة، قائلاً: "اخرجوا وعيشوا وتعايشوا ودعونا نعيش متعة الأجواء الباردة والشتوية ولا تفوتوا الفرصة".

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
10:38 PM

"‏الأرصاد" تحذر من "القاتل الأسود" خلال فصل الشتاء

خبير: موجة البرد الحالية الأشد خلال الموسم الحالي

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عبدالحكيم شار - الرياض
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حذرت الأرصاد من "القاتل الأسود" في ذروة فصل الشتاء، فيما وصف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل محمود القازنلي، موجة البرد الحالية بأنها أشد كتلة هوائية باردة أثرت على أجواء المملكة هذا الشتاء.

وأشار في حديث لقناة "الإخبارية" إلى أن العاصمة الرياض سجلت فجر اليوم 4 درجات مئوية، متوقعاً استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: "نعيش حالياً ذروة الشتاء وهذه أقوى كتلة هوائية باردة مرت علينا في فصل الشتاء هذا العام، لكن سنشهد خلال الأيام المقبلة، منخفضات أخرى قد تصاحبها كتل هوائية قادمة من القطب الشمالي، تكون أبرد مع احتمالية تساقط الثلوج خلال المنخفض القادم.

وتابع: "نخشى من درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى الصفر المئوي أو ما دونه، في أن تتسبب في تكوّن الصقيع أو ما يعرف بالقاتل الأسود، وذلك عند ساعات الفجر الأولى، خاصة على الطرقات السريعة وزجاج السيارات وأوراق النباتات.

وعن سبب تسمية الصقيع بـ"القاتل الأسود" لعدم ملاحظته أثناء سير السيارات على الإسفلت، مما يصعب التحكم والسيطرة عليها، وما يتسبب في حصول الحوادث.

ودعا إلى أخذ الحذر حال الخروج فجأة من الأماكن الدافئة إلى الباردة، والحرص على تناول المأكولات الدسمة والمشروبات الدافئة التي تساعد على الدفء، والحذر من النوم والنار مشتعلة، حتى لا تتسبب الغازات في حدوث اختناقات.

ولفت إلى أنه يتوقع خلال المنخفضات والفترة الانتقالية المقبلة من فصل الشتاء إلى فصل الخريف سقوط أمطار غزيرة.

ورفض محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل محمود القازنلي، الانضمام لدعوات مختصين في عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة في ظل الأجواء الشتوية الباردة، قائلاً: "اخرجوا وعيشوا وتعايشوا ودعونا نعيش متعة الأجواء الباردة والشتوية ولا تفوتوا الفرصة".

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