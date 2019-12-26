النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الملك فيصل بمكة يرفض نقل مسنٍّ مريض لمنزله بالإسعاف

منذ ٣ أيام.. متحدث صحة العاصمة المقدسة يقابل أسئلة "سبق" بالتسويف

باءت كل محاولات مواطن بإقناع مسؤولي مستشفى الملك فيصل في الششة بمكة المكرمة لنقل والده المسن طريح الفراش إلى منزلهم، بالفشل.

وفي التفاصيل أكد لـ"سبق" المواطن سعيد الفهمي، أنه ذهب بوالده المسنّ، الأربعاء الموافق 21/ 4/ 1441هـ، وهو مسنٌّ، إلى مستشفى الملك فيصل (الششة) بمكة المكرمة؛ حيث إن والده طريح الفراش ويتابع معه الطب المنزلي في المستشفى، ولديه كذلك طب منزلي.

وأضاف الفهمي أنه عند وصوله المستشفى أخذ والده العلاج وتم تركيب قسطرة داخلية له، ثم توجه إلى المدير المناوب كي يخبره بأنه يحتاج لنقل والده بإسعاف المستشفى إلى المنزل، وفِي هذه الأثناء رفض سائق الإسعاف نقله وساعده المدير المناوب؛على حد قوله.

وبيّن الفهمي أن من حق والده وحق أي مواطن بمثل حالة والده على المستشفى، النقل بسيارة الإسعاف إلى المنزل، موضحًا أنه تقدّم بشكوى إلى تجربة المريض في المستشفى، ولم ينصفوه بل تحيزوا إلى السائق والمدير المناوب اللذين رفضا نقل والده؛ على حد تعبيره، لافتًا إلى أنه تقدم بشكوى إلى مدير الشؤون الصحية بمكة المكرمة شارحًا له ما حدث لوالده، وموضحًا أنه تم نقل والده المريض في سيارته الخاصة بعد رفض السائق والمدير المناوب.

"سبق" عرضت شكوى المواطن على المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، حمد فيحان العتيبي، وذلك منذ ثلاثة أيام، وكل يوم يعد بالرد، ولكنه فقط يقابل تساؤل "سبق" بالتسويف دون رد على الشكوى، في ظل تعجب المواطن الفهمي وبشكل يومي من عدم نشر الموضوع من قبل الصحيفة التي اعتمدت على المهنية لإعطاء المتحدث الرسمي المهلة المحددة بثلاثة أيام للرد على شكوى المواطن، ولكن دون جدوى.

مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى الملك فيصل بمكة يرفض نقل مسنٍّ مريض لمنزله بالإسعاف
سبق

باءت كل محاولات مواطن بإقناع مسؤولي مستشفى الملك فيصل في الششة بمكة المكرمة لنقل والده المسن طريح الفراش إلى منزلهم، بالفشل.

وفي التفاصيل أكد لـ"سبق" المواطن سعيد الفهمي، أنه ذهب بوالده المسنّ، الأربعاء الموافق 21/ 4/ 1441هـ، وهو مسنٌّ، إلى مستشفى الملك فيصل (الششة) بمكة المكرمة؛ حيث إن والده طريح الفراش ويتابع معه الطب المنزلي في المستشفى، ولديه كذلك طب منزلي.

وأضاف الفهمي أنه عند وصوله المستشفى أخذ والده العلاج وتم تركيب قسطرة داخلية له، ثم توجه إلى المدير المناوب كي يخبره بأنه يحتاج لنقل والده بإسعاف المستشفى إلى المنزل، وفِي هذه الأثناء رفض سائق الإسعاف نقله وساعده المدير المناوب؛على حد قوله.

وبيّن الفهمي أن من حق والده وحق أي مواطن بمثل حالة والده على المستشفى، النقل بسيارة الإسعاف إلى المنزل، موضحًا أنه تقدّم بشكوى إلى تجربة المريض في المستشفى، ولم ينصفوه بل تحيزوا إلى السائق والمدير المناوب اللذين رفضا نقل والده؛ على حد تعبيره، لافتًا إلى أنه تقدم بشكوى إلى مدير الشؤون الصحية بمكة المكرمة شارحًا له ما حدث لوالده، وموضحًا أنه تم نقل والده المريض في سيارته الخاصة بعد رفض السائق والمدير المناوب.

"سبق" عرضت شكوى المواطن على المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، حمد فيحان العتيبي، وذلك منذ ثلاثة أيام، وكل يوم يعد بالرد، ولكنه فقط يقابل تساؤل "سبق" بالتسويف دون رد على الشكوى، في ظل تعجب المواطن الفهمي وبشكل يومي من عدم نشر الموضوع من قبل الصحيفة التي اعتمدت على المهنية لإعطاء المتحدث الرسمي المهلة المحددة بثلاثة أيام للرد على شكوى المواطن، ولكن دون جدوى.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
07:15 PM

مستشفى الملك فيصل بمكة يرفض نقل مسنٍّ مريض لمنزله بالإسعاف

منذ ٣ أيام.. متحدث صحة العاصمة المقدسة يقابل أسئلة "سبق" بالتسويف

A A A
علي السحاري - مكة المكرمة
24
8,792

باءت كل محاولات مواطن بإقناع مسؤولي مستشفى الملك فيصل في الششة بمكة المكرمة لنقل والده المسن طريح الفراش إلى منزلهم، بالفشل.

وفي التفاصيل أكد لـ"سبق" المواطن سعيد الفهمي، أنه ذهب بوالده المسنّ، الأربعاء الموافق 21/ 4/ 1441هـ، وهو مسنٌّ، إلى مستشفى الملك فيصل (الششة) بمكة المكرمة؛ حيث إن والده طريح الفراش ويتابع معه الطب المنزلي في المستشفى، ولديه كذلك طب منزلي.

وأضاف الفهمي أنه عند وصوله المستشفى أخذ والده العلاج وتم تركيب قسطرة داخلية له، ثم توجه إلى المدير المناوب كي يخبره بأنه يحتاج لنقل والده بإسعاف المستشفى إلى المنزل، وفِي هذه الأثناء رفض سائق الإسعاف نقله وساعده المدير المناوب؛على حد قوله.

وبيّن الفهمي أن من حق والده وحق أي مواطن بمثل حالة والده على المستشفى، النقل بسيارة الإسعاف إلى المنزل، موضحًا أنه تقدّم بشكوى إلى تجربة المريض في المستشفى، ولم ينصفوه بل تحيزوا إلى السائق والمدير المناوب اللذين رفضا نقل والده؛ على حد تعبيره، لافتًا إلى أنه تقدم بشكوى إلى مدير الشؤون الصحية بمكة المكرمة شارحًا له ما حدث لوالده، وموضحًا أنه تم نقل والده المريض في سيارته الخاصة بعد رفض السائق والمدير المناوب.

"سبق" عرضت شكوى المواطن على المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، حمد فيحان العتيبي، وذلك منذ ثلاثة أيام، وكل يوم يعد بالرد، ولكنه فقط يقابل تساؤل "سبق" بالتسويف دون رد على الشكوى، في ظل تعجب المواطن الفهمي وبشكل يومي من عدم نشر الموضوع من قبل الصحيفة التي اعتمدت على المهنية لإعطاء المتحدث الرسمي المهلة المحددة بثلاثة أيام للرد على شكوى المواطن، ولكن دون جدوى.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,513
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,879
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,394

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة