مستشفى الملك فيصل بمكة يرفض نقل مسنٍّ مريض لمنزله بالإسعاف

منذ ٣ أيام.. متحدث صحة العاصمة المقدسة يقابل أسئلة "سبق" بالتسويف

باءت كل محاولات مواطن بإقناع مسؤولي مستشفى الملك فيصل في الششة بمكة المكرمة لنقل والده المسن طريح الفراش إلى منزلهم، بالفشل.



وفي التفاصيل أكد لـ"سبق" المواطن سعيد الفهمي، أنه ذهب بوالده المسنّ، الأربعاء الموافق 21/ 4/ 1441هـ، وهو مسنٌّ، إلى مستشفى الملك فيصل (الششة) بمكة المكرمة؛ حيث إن والده طريح الفراش ويتابع معه الطب المنزلي في المستشفى، ولديه كذلك طب منزلي.



وأضاف الفهمي أنه عند وصوله المستشفى أخذ والده العلاج وتم تركيب قسطرة داخلية له، ثم توجه إلى المدير المناوب كي يخبره بأنه يحتاج لنقل والده بإسعاف المستشفى إلى المنزل، وفِي هذه الأثناء رفض سائق الإسعاف نقله وساعده المدير المناوب؛على حد قوله.



وبيّن الفهمي أن من حق والده وحق أي مواطن بمثل حالة والده على المستشفى، النقل بسيارة الإسعاف إلى المنزل، موضحًا أنه تقدّم بشكوى إلى تجربة المريض في المستشفى، ولم ينصفوه بل تحيزوا إلى السائق والمدير المناوب اللذين رفضا نقل والده؛ على حد تعبيره، لافتًا إلى أنه تقدم بشكوى إلى مدير الشؤون الصحية بمكة المكرمة شارحًا له ما حدث لوالده، وموضحًا أنه تم نقل والده المريض في سيارته الخاصة بعد رفض السائق والمدير المناوب.



"سبق" عرضت شكوى المواطن على المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، حمد فيحان العتيبي، وذلك منذ ثلاثة أيام، وكل يوم يعد بالرد، ولكنه فقط يقابل تساؤل "سبق" بالتسويف دون رد على الشكوى، في ظل تعجب المواطن الفهمي وبشكل يومي من عدم نشر الموضوع من قبل الصحيفة التي اعتمدت على المهنية لإعطاء المتحدث الرسمي المهلة المحددة بثلاثة أيام للرد على شكوى المواطن، ولكن دون جدوى.