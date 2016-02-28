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"الماطرة 12" تنطلق.. خريطة الهطولات ومناطقها يرسمها "الحصيني"

قال: حالة خفيفة وسريعة.. أمطار متفاوتة من مكان لآخر تُصحب بحبات بَرَد

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة ممطرة خفيفة وسريعة من اليوم الأحد، وهي الحالة الثانية عشرة لموسم عام 1442هـ.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد حتى صباح الإثنين -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفةٍ لمتوسطة؛ قد تُصحب بحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية والجوف".

وتابع: "تمتد -إن شاء الله- على أجزاءٍ من تبوك وحائل ومكة المكرّمة والباحة وعسير والشرقية وشمال منطقة الرياض وغربها، وجنوب المدينة المنوّرة، وجنوب القصيم وغربها، مع ارتفاع تدريجي في الحرارة يراوح بين 4 و6 C، ونشاط في الرياح من خفيفة لشبه قوية؛ قد تثير الأتربة خارج المدن على شمال ووسط وغرب المملكة".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الماطرة 12" تنطلق.. خريطة الهطولات ومناطقها يرسمها "الحصيني"
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة ممطرة خفيفة وسريعة من اليوم الأحد، وهي الحالة الثانية عشرة لموسم عام 1442هـ.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد حتى صباح الإثنين -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفةٍ لمتوسطة؛ قد تُصحب بحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية والجوف".

وتابع: "تمتد -إن شاء الله- على أجزاءٍ من تبوك وحائل ومكة المكرّمة والباحة وعسير والشرقية وشمال منطقة الرياض وغربها، وجنوب المدينة المنوّرة، وجنوب القصيم وغربها، مع ارتفاع تدريجي في الحرارة يراوح بين 4 و6 C، ونشاط في الرياح من خفيفة لشبه قوية؛ قد تثير الأتربة خارج المدن على شمال ووسط وغرب المملكة".

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
09:09 AM

"الماطرة 12" تنطلق.. خريطة الهطولات ومناطقها يرسمها "الحصيني"

قال: حالة خفيفة وسريعة.. أمطار متفاوتة من مكان لآخر تُصحب بحبات بَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة ممطرة خفيفة وسريعة من اليوم الأحد، وهي الحالة الثانية عشرة لموسم عام 1442هـ.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد حتى صباح الإثنين -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفةٍ لمتوسطة؛ قد تُصحب بحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية والجوف".

وتابع: "تمتد -إن شاء الله- على أجزاءٍ من تبوك وحائل ومكة المكرّمة والباحة وعسير والشرقية وشمال منطقة الرياض وغربها، وجنوب المدينة المنوّرة، وجنوب القصيم وغربها، مع ارتفاع تدريجي في الحرارة يراوح بين 4 و6 C، ونشاط في الرياح من خفيفة لشبه قوية؛ قد تثير الأتربة خارج المدن على شمال ووسط وغرب المملكة".

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