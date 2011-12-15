"نقل المدينة" ينبّه سالكي طريق ينبع - أملج: أمطار غزيرة

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنوّرة، مرتادي طريق ينبع - أملج، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار.
وقال عبر حسابه في تويتر: إن الأمطار على الطريق تستدعي الانتباه والحذر للحفاظ على سلامة مرتاديه.
دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنوّرة، مرتادي طريق ينبع - أملج، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار.
وقال عبر حسابه في تويتر: إن الأمطار على الطريق تستدعي الانتباه والحذر للحفاظ على سلامة مرتاديه.
دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنوّرة، مرتادي طريق ينبع - أملج، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار.
وقال عبر حسابه في تويتر: إن الأمطار على الطريق تستدعي الانتباه والحذر للحفاظ على سلامة مرتاديه.
دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنوّرة، مرتادي طريق ينبع - أملج، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار.
وقال عبر حسابه في تويتر: إن الأمطار على الطريق تستدعي الانتباه والحذر للحفاظ على سلامة مرتاديه.