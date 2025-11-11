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مصر: الاعتداء الإرهابي بجدّة تتبرّأ منه الفطرة الإنسانية السويّة

مؤكّدة وقوفها بجانب المملكة فيما تتّخذه من إجراءاتٍ لحماية أمنها

أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة جدة واستهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وعبّرت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السويّة، مؤكدة وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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مصر: الاعتداء الإرهابي بجدّة تتبرّأ منه الفطرة الإنسانية السويّة
سبق

أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة جدة واستهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وعبّرت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السويّة، مؤكدة وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
07:20 PM

مصر: الاعتداء الإرهابي بجدّة تتبرّأ منه الفطرة الإنسانية السويّة

مؤكّدة وقوفها بجانب المملكة فيما تتّخذه من إجراءاتٍ لحماية أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة جدة واستهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وعبّرت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السويّة، مؤكدة وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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